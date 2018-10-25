Религиовед обвинил секту в Керченской трагедии

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Президент информационно-аналитического центра «Религия и общество» рассказал НСН, какие факторы в совокупности могли толкнуть Владислава Рослякова на массовое убийство в Керчи.

Увлечение матери керченского стрелка учением «Свидетелей Иеговы» (секта, запрещённая в РФ — прим. НСН) могло существенно повлиять на его поведение. К такому выводу пришёл религиовед, президент информационно-аналитического центра «Религия и общество» Алексей Гришин. В ходе пресс-конференции НСН он рассказал, как секта влияет на жизнь людей, даже на небольшое время увлёкшихся её идеями.

«По моему мнению, на 90% психологическое воздействие на него имела секта “Свидетелей Иеговы”. Так или иначе, он всё равно посещал собрания, возможно, даже был насильно окрещён. Возможно, в более старшем возрасте он стал сопротивляться. Вполне возможно, что какие-то радикальные идеи у него появились в борьбе с сектой. То есть, она оказала косвенное влияние», — заявил религиовед.

По его словам, человек, решивший покинуть эту секту, подвергается социальному осуждению со стороны её адептов. В случае с Владиславом Росляковым такой бойкот мог наложиться на психическое расстройство молодого человека, и подкреплённый жестокостью в интернете, найти выход в форме массового убийства.





«Учёные, когда изучали “Свидетелей Иеговы”, выявили признаки, по которым эта секта и была запрещена в РФ. Это отстранённое отношение к обществу, демонизация социальных институтов, пассивное отношение к социальной и политической жизни, невключённость в культурно-образовательную жизнь. Более того, секта всегда говорила — не надо учиться. Так называемый социальный эскапизм, уход человека в самоизоляцию. Но самое главное — люди уже вовлечённые в секту в случае отказа от неё подвергаются общественному бойкоту. А так как мать была вовлечена, возможно, её подруги, друзья семьи были тоже вовлечены. И ребёнку на определённом этапе выставлялись условия семейного бойкота. Вот откуда, возможно, развился этот синдром. Учёные изучали всех, кто был связан с сектой и выяснили, что на 15-20% выше уровень шизофрении у тех, кто был, так или иначе, связан с сектой. А здесь мы видим классическую схему психического помешательства. Страх бойкота, асоциальность толкнули его на это, а тут ещё и компьютерные игры, соцсети подсказали ему выход», — заключил религиовед.

Напомним, 17 октября студент керченского политехнического колледжа Владислав Росляков подорвал взрывное устройство в учебном заведении, расстрелял учащихся и покончил с собой. Жертвами стали 20 человек, более 70 пострадали. Позже стало известно, что накануне массового убийства керченский стрелок сжёг свои личные вещи, фотографии, профессионально стер с компьютера данные и закопал некий сейф. По некоторым данным, к расправе он начал готовиться в январе 2017 года.