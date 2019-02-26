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Общество

Шеф-повар: Российскую кухню не продашь миллиарду китайских гастротуристов

26 Февраля 2019 в 13:06
Шеф-повар: Российскую кухню не продашь миллиарду китайских гастротуристов
В эфире НСН шеф-повар Алексей Зимин рассказал, в каких направлениях необходимо развивать российскую гастрономию, чтобы догнать мировые туристические тренды.

Письмо с предложением внести гастрономический туризм в список приоритетных в разрабатываемой федеральной целевой программе развития туризма в России направлено Ассоциацией гастрономического туризма направила главе Минэкономразвития РФ Максиму Орешкину. Таким образом, по мнению ассоциации, можно поддержать иностранных туристов к российским регионам. В письме говорится, что согласно мировым трендам именно гастрономический туризм может стать «локомотивом развития внутреннего и въездного туризма».

Шеф-повар Алексей Зимин в эфире НСН заявил, что Россия еще не готова принимать гастрономических туристов. 

«У нас национальная кухня еще не настолько развитая, чтобы это можно было продать миллиарду китайцев. Но если сделать ее приоритетным направлением, то как показала практика того же импортозамещения, многое за годы начинает меняться. Год, два или три для гастрономии в традиционном смысле, это очень мало, но изменения продуктовые, потребительские, в общем, сильно заметны. При имеющихся возможностях, в южных областях или, например, в Сибири, за счет экзотики уже можно что-то сделать», — рассказал шеф-повар.

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Алексей Зимин также обратил внимание на то, что говорить в России только про русскую кухню при многонациональном населении не точно. Развитие российского гастрономического туризма может быть связано со спецификой того или иного региона и может быть совмещено с представлением бытности разным, в том числе малых народов России.

«Поскольку страна у нас многонациональная, то говорить только о русской кухне будет не точно. С точки зрения той же привлекательности для туристов будет разнообразие юга России. Это кавказская, украинская, русская кухни или Сибирь, Дальний Восток и Север, где от бурятско-монгольской до чукотской кухни. Тут вопрос в целях и задачах. Все будет зависеть от того, кто будет являться первым потребителем. Если это часть внутреннего туризма, то это одна история, которая требует одних затрат, одних способов продвижения. Если говорить о международном туризме, то это требует значительно больших затрат и продвижения, связанного не только с самой гастрономией, но и с образом страны в глазах иностранного туриста», — заключил Зимин.

Напомним, ранее председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туризму и индустрии гостеприимства Юрий Барзыкин в беседе с НСН сообщил, что поток иностранных туристов в Россию вырастет на 30%. Способствовать росту въездного туризма, по мнению эксперта, будет либерализация визового режима.
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