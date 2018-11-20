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Общество

Омбудсмен: Гепатит в ресторанах не отменит надзорные каникулы

20 Ноября 2018 в 19:34
Омбудсмен: Гепатит в ресторанах не отменит надзорные каникулы
Уполномоченный РФ по защите прав малого и среднего бизнеса рассказал НСН, может ли закрытие ресторанов в Москве из-за гепатита привести к возобновлению плановых проверок предпринимателей.

Три заведения сети американских закусочных  Starlite diner закрыты в Москве по решению Роспотребнадзора по итогам эпидемиологического расследования. Оно было проведено в связи с выявлением 8 случаев заражения вирусным гепатитом А сотрудников и посетителей ресторанов. Проверка показала, что подавляющая часть сотрудников сети не имеют прививок против гепатита и дизентерии. Выявлены также многочисленные нарушения в технологическом процессе. Не соблюдаются нормы хранения и приготовления продуктов, нарушается технология приготовления блюд.

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Отмечается, что последняя плановая проверка Starlite diner была организована 6 лет назад и с тех пор не проводилась, это связано с чехардой юридических лиц, а также надзорными каникулами для малого бизнеса.

Омбудсмен по защите прав малого и среднего бизнеса Виктор Ермаков в эфире НСН выразил сомнение, что этот случай заставит правительство пересмотреть систему надзорных каникул для предпринимателей (слушайте аудио).    

«Это не системный, а частный случай. Тут надо понять: если это конкуренты так убирают и заказывают, так бывает, к сожалению, это одна ситуация. Если мы имеем факт болезни сотрудников такой инфекцией, то это нормальная практика. Думать о том, что такие прецеденты могут привести к изменению государственной политики, особенно в части надзорных каникул, это излишнее опасение. Всё таки все эти вещи инициированы руководством страны, обсуждены, серьёзные ведомства отслеживают ситуацию», - отметил собеседник НСН.     

Ранее Минэкономразвития РФ выступило с предложением продлить надзорные каникулы для малого и среднего бизнеса ещё на два года. Согласно действующему закону, трехлетний мораторий на плановые проверки завершается 31 декабря 2018 года.

При этом ведомство выдвинуло ряд условий. В частности, мораторий не будет распространяться на сферы, где введен риск-ориентированный подход, в области здравоохранения, образования, теплоснабжения, электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также в социальной сфере. Минэкономразвития также предлагает не распространять мораторий на тех, у кого ранее уже отбирали или приостанавливали лицензию, приостанавливали работу.


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