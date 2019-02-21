Поток иностранных туристов в Россию вырастет на 30%

Председатель комиссии Союза промышленников и предпринимателей по туризму и индустрии гостеприимства рассказал НСН, как Минэкономразвития поможет привлечь туристов в страну.

Министерство экономического развития предложило создание виртуальной особой экономической зоны с определёнными преференциями. Речь идёт об упрощении визового режима для организованных путешественников и субсидировании туроператоров. Предполагается, что за каждого привлечённого иностранного туриста туроператорам будут доплачивать 5 тысяч рублей. Ещё одной мерой может являться создание маркетплейса, где будут собраны предложения от туроператоров. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Газета отмечает, что представленная информация содержится в ведомственном документе «Стратегии развития экспорта услуг в период до 2025 года».



Председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туризму и индустрии гостеприимства Юрий Барзыкин в беседе с НСН подчеркнул, что на сегодняшний день стоит уделить внимание уже действующим мерам, совершенствовать туристическую концепцию в реальных зонах:

«Конечно, поднимать новые темы неплохо, но ещё лучше бы не бросать, а реанимировать и стимулировать развитие апробированных механизмов, которые уже есть сейчас. Не буду обсуждать, и осуждать виртуальную зону, но у нас есть реальные, которыми надо заниматься»,- заключил Барзыкин.

Эксперт также добавил, что субсидирование туроператоров является положительной мерой и рассказал, что сейчас преимущественно нужно развивать либерализацию визового режима:

«Что касается решения субсидирования туроператоров на въездном рынке, конечно, мы положительно к этому относимся, и сейчас рассматриваем положения порядка субсидирования. Касаемо безвизового режима, электронных виз, это тоже хорошая тема. Она развивается в формате, который сегодня только озвучивается, важно, чтобы это было в концептуальном плане, были нормативно-правовые акты проектов, чтобы это оценить. Любая либерализация визового режима даёт приток от 10 до 30 процентов плюса. Поэтому, я считаю, что надо на этих апробированных механизмах развивать эту тему дальше», - рассказал эксперт.

Виртуальная особая экономическая зона может появиться в России уже к концу 2019-ого года. Вопрос находится на рассмотрении. Минэкономразвития, уточняет, что обсуждение вопроса на сегодняшний день «носит слишком неконкретный характер».