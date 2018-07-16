Сенатор Беляков предложил вернуть рекламу в детские телепередачи

Антон Беляков заявил НСН, как реклама сможет возродить детские телевидение.

В федеральный закон «О рекламе» внесены поправки, цель которых придать дополнительный стимул для демонстрации детского контента на телеканалах. Авторами законопроекта стали сенаторы Юрий Неёлов и Антон Беляков.

Как подчеркнул в эфире НСН член Совета Федерации РФ Антон Беляков, необходимо отказаться от полного запрета на рекламу во время детских программ, поскольку эта законодательная норма привела к их исчезновению из телеэфира.

«На неспециализированных телевизионных каналах по сути пропали детские телепрограммы. Хорошо знакомые нам и любимые передачи ("В гостях у сказки", сборники мультипликационных фильмов и т.д.) исчезли из сетки вещания именно в тот момент, когда закон запретил транслировать рекламу во время показа детских программ. Причина проста: телеканалы не пожелали терять деньги рекламодателей и попросту отказались от детского контента в пользу телепередач и фильмов для взрослых зрителей, на которые не распространяются подобные жесткие требования. Очевидно, что сейчас наступило время исправить эту ошибку законодателя», — отметил сенатор.

Внесенный сенаторами законопроект предусматривает однократное прерывание рекламой детских и образовательных телевизионных программ, а также увеличение разрешенного времени рекламного блока, демонстрируемого непосредственно перед началом и перед окончанием их показа.

По словам Антона Белякова, предлагаемые изменения полностью соответствуют обновленной директиве Евросоюза «Телевидение без границ», в соответствии с которой в детских передачах рекламные паузы могут появляться не чаще двух раз в 30 минут при условии, что продолжительность передачи превышает 35 минут. Согласно указанной директиве суммарный объем рекламного времени за один эфирный час не должен превышать 12 минут, так как именно такой объем рекламы признан приемлемым с точки зрения безопасности психического и физического здоровья аудитории детского возраста.

Инициатива сенаторов предполагает введение ограничений в содержание рекламы, распространяемой во время показа детских и образовательных телепередач, пояснил сенатор Беляков.

«Нашим законопроектом устанавливается, что прерывание детских и образовательных телепередач допускается только для рекламы потребительских товаров, произведенных и предназначенных для детей. Такие ограничения полностью соответствуют законодательной практике ведущих стран мира», - отметил собеседник НСН.

Напомним, сенатор Антон Беляков предложил поставить знак равенства между официальным браком и сожительством, которое составляет не менее пяти лет.