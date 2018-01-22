Пятилетнее сожительство могут приравнять к штампу в паспорте

Сенатор Антон Беляков в эфире НСН предложил приравнять двухлетнее совместное проживание к зарегистрированному браку при наличии детей.

Сожительство могут приравнять к штампу в паспорте через пять лет ведения совместного хозяйства. Срок может быть сокращён до двух лет, если у пары появляется ребёнок. С такой инициативой выступает сенатор Антон Беляков. Он уже направил соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму.

Как подчеркнул в эфире НСН член Совфеда Антон Беляков, подобная инициатива необходима, так как россияне не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи.

«По данным Минтруда, 2016 год стал годом с минимальным количеством официально зарегистрированных браков в Российской Федерации за последние 20 лет. Также как и в большинстве зарубежных стран, наши соотечественники не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи. Более того, как показали недавние опросы, россияне даже не разделяют понятия брака незарегистрированного и брака официального», - подчеркнул сенатор.

Антон Беляков напомнил, что в настоящий момент имущество между лицами, не зарегистрировавшими брак, не делится.

«Представим себе весьма распространенную в жизни ситуацию, мужчина и женщина, прожившие в фактическом браке весьма длительное время, решили за счет общего “семейного бюджета” приобрести автомобиль или небольшой земельный участок под строительство будущей дачи. Не задумываясь о будущем, объект права зарегистрировали на мужчину. Впоследствии союз дал трещину, и молодые люди решили разойтись. По закону автомобиль или недвижимость останется у собственника, и тот факт, что женщина вложила равную долю средств в эту покупку, в случае судебного разбирательства не будет иметь никакого значения», - заключил Беляков.

Сенатор подчеркнул, что к фактическим брачным отношениям будут предъявляться те же требования, что и к зарегистрированному браку, в том числе нужно будет достигнуть совершеннолетнего возраста, не быть близкими родственниками и т.п. Стоит отметить, что подобные законы уже действуют в ряде стран. В частности речь идёт о Нидерландах, Норвегии, Швеции, Германии и Франции.