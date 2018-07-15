Без красных дорожек, но с салютом. Как открывали фестиваль "Большой"

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Сербские артисты балета и музыканты выступили во время торжественной церемонии открытия фестиваля русской музыки.

Артисты балета Национального театра в Белграде открыли фестиваль русской музыки "Большой" 14 июля в Дрвенграде, передает специальный корреспондент НСН в Сербии. Они исполнили отрывки из балетов "Спящая красавица", "Грек Зорба" и "Кто это там поет" на специально установленной сцене в центре деревни, построенной известным режиссером Эмиром Кустурицей, который совместно с компанией "Газпром нефть" и организовал конкурс.







Как заявил Эмир Кустурица, он умышленно отказался от красных дорожек на церемонии открытия.





"Если бы люди, которые зависят от этих красных дорожек, знали настоящее значение этого, хотели бы они все еще ходить по ним? Он обозначал кровавый путь, которым Клитемнестра давала Агамемнону пройти после кровавых боев", - отметил режиссер.





Также Эмир Кустурица подчеркнул, что в мире больше нет укромных мест, мест, куда бы на концерт поздно вечером прилетал художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев или давал концерт известный пианист Денис Мацуев.





В свою очередь, Александр Дыбаль отметил, что "Большой" - единственный фестиваль классической музыки, который проходит в деревне.





"Это единственный фестиваль классической музыки, который проходит в деревне. Мы привыкли, что классическая музыка - это всегда, по меньшей мере, костюмы, формальная одежда, красивые залы и все очень строго и формально. Но этот фестиваль совершенно другой. Он проходит не просто в деревне, а в мире, который придумал Эмир Кустурица", - рассказал Дыбаль.





После этого Эмир Кустурица нажал кнопку и в небе над Дрвенградом взвился фейерверк. А пока все зрители наблюдали за ним, на сцену вышли скрипач Неманья Радулович с ансамблем Double Sens, которые сыграли "Времена года" Антонио Вивальди и "Шахерезаду" Николая Римского-Корсакова.Музыкантов дважды вызывали на бис.





Стоит отметить, что в будущем у фестиваля может появиться российский филиал. Об этом журналистам рассказал Александр Дыбаль.







"Фестиваль будет всегда здесь (в Дрвенграде - НСН). Мы обсуждали, что можно сделать не фестиваль, а его эхо в каком-нибудь российском городе. Я мечтаю сделать это в Сибири или на Урале, но сначала было бы здорово сделать это в Питере или в Москве. Для начала это будет просто большой концерт лауреатов нашего фестиваля, плюс те звезды, которые приезжали", - сообщил Дыбаль.













Интересно, что ради церемонии открытия со съемок фильма уехал сербский актер Милош Бикович, который известен российскому зрителю по картине "Лед". В беседе с корреспондентом НСН он пояснил, что этот фестиваль - прекрасный повод посмотреть Сербию.





"Искусство объединяет. Молодым людям надо встречаться. К тому же, здесь очень красиво. Многие даже не подозревают, что это так. Фестиваль - это один из способов это исправить", - заключил Бикович.





Напомним, фестиваль "Большой" проходит в деревне Дрвенград, которая расположена в горах Сербии. В конкурсе принимают участие юные музыканты и вокалисты от 13 до 25 лет. Они борются за главный приз - Золотую матрешку, которую вручат в двух возрастных категориях (13-17 и 18-25 лет). Фестиваль проходит ежегодно уже в течение шести лет.