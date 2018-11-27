Сексолог: Предохраняемся, потому что никому не доверяем

Эксперт прокомментировала НСН бесплатную раздачу презервативов во Франции.

Власти Франции начнут бесплатно выдавать презервативы. Министр здравоохранения страны заявила, что уже с 10 декабря все граждане смогут получить презерватив по рецепту врача. Расходы по закупке контрацептивов возьмет на себя государство. Для реализации этой программы власти договорились с одним из производителей, которого министр отказалась назвать. Она отметила, что данная мера направлена на борьбу с распространением венерических заболеваний, в том числе СПИДа.

Сексолог Юлия Варра в эфире НСН поддержала инициативу раздачи бесплатной контрацепции.

«Мое мнение как сексолога однозначно – эта мера очень хорошая, я за то, чтобы презервативы выдавались бесплатно во всем мире. Тогда мы бы были лишены существенной части заболеваний, и людям было бы легче. Кто не использует презервативы, им это не поможет – тут уж выдавай или не выдавай. А большинство людей все же понимают, что без какого-то предохранения с незнакомцем общаться нельзя. Учитывая, что мы никому не доверяем, мы предохраняемся. Подобные акции, кстати, проводились и в нашей стране, ходили по заведениям, раздавали презервативы», - добавила она.

Ранее сексолог предупреждала об определённой опасности секса в движущейся машине. По ее словам, при непредвиденном ДТП можно получить повреждения важных органов.