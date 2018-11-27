Сексолог: Предохраняемся, потому что никому не доверяем

Власти Франции начнут бесплатно выдавать презервативы. Министр здравоохранения страны заявила, что уже с 10 декабря все граждане смогут получить презерватив по рецепту врача. Расходы по закупке контрацептивов возьмет на себя государство. Для реализации этой программы власти договорились с одним из производителей, которого министр отказалась назвать. Она отметила, что данная мера направлена на борьбу с распространением венерических заболеваний, в том числе СПИДа.
Сексолог Юлия Варра в эфире НСН поддержала инициативу раздачи бесплатной контрацепции.
Ранее сексолог предупреждала об определённой опасности секса в движущейся машине. По ее словам, при непредвиденном ДТП можно получить повреждения важных органов.