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Общество

Сексолог: Предохраняемся, потому что никому не доверяем

27 Ноября 2018 в 18:16
Сексолог: Предохраняемся, потому что никому не доверяем
Эксперт прокомментировала НСН бесплатную раздачу презервативов во Франции.

Власти Франции начнут бесплатно выдавать презервативы. Министр здравоохранения страны заявила, что уже с 10 декабря все граждане смогут получить презерватив по рецепту врача. Расходы по закупке контрацептивов возьмет на себя государство. Для реализации этой программы власти договорились с одним из производителей, которого министр отказалась назвать. Она отметила, что данная мера направлена на борьбу с распространением венерических заболеваний, в том числе СПИДа.

Сексолог Юлия Варра в эфире НСН поддержала инициативу раздачи бесплатной контрацепции.

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«Мое мнение как сексолога однозначно – эта мера очень хорошая, я за то, чтобы презервативы выдавались бесплатно во всем мире. Тогда мы бы были лишены существенной части заболеваний, и людям было бы легче. Кто не использует презервативы, им это не поможет – тут уж выдавай или не выдавай. А большинство людей все же понимают, что без какого-то предохранения с незнакомцем общаться нельзя. Учитывая, что мы никому не доверяем, мы предохраняемся. Подобные акции, кстати, проводились и в нашей стране, ходили по заведениям, раздавали презервативы», - добавила она.

Ранее сексолог предупреждала об определённой опасности секса в движущейся машине. По ее словам, при непредвиденном ДТП можно получить повреждения важных органов.

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