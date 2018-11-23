Врач-сексолог: Две рюмки красного сухого вина помогут в сексе

Кандидат медицинских наук рассказал НСН, как алкоголь влияет на человека перед близостью.

Ученые рассказали о влиянии алкоголя на половую жизнь. По словам специалистов, употребление спиртных напитков в умеренном количестве помогает преодолеть факторы, сдерживающие сексуальное желание. После бокала вина человек легко может представить потенциального партнера обнажённым, поговорить об эротических фантазиях без стеснения. Если имеются проблемы психологического плана с работой мужского достоинства, у представителя сильного пола может улучшиться эрекция.

Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев рассказал НСН, что небольшие дозы некрепкого алкоголя могут снять психологическое напряжение без негативного влияния на физиологию.

«Людей в интимной жизни сдерживают психологические факторы – застенчивость, представления, что они не такие привлекательные, мрачные мысли о возможных негативных последствиях близости. Бывают робкие как женщины, так и мужчины, которые считают себя непривлекательными, бывают те, кто считает, что они плохо сексуально функционируют, что иногда является правдой, а иногда нет. Наши представления о том, что мы делаем, не всегда совпадают с реальной ценностью, тем более в сексе. Поэтому психологические барьеры имеют место. Небольшие дозы алкоголя эти барьеры снимают. Если эти дозы будут больше, то проявится не психологическая, а физиологическая проблема. У мужчин это нарушение кровоснабжения гениталий, а у женщин – нарушение чувствительности гениталий», - отметил он.

Собеседник НСН дал свои рекомендации касаемо алкоголя в преддверии близости. По его словам, перед сексом стоит отказаться от употребления крепких напитков и пива.

«Две рюмки французского сухого вина или 50 мл французского коньяка – это, безусловно, легкие стимуляторы, они стимулируют не только секс, а любое общение. Воздержаться лучше от водки, крепких сортов коньяка, крепленого вина. Водка очень быстро делает человека смелым, мужчина может наброситься на девушку, но обнаружит, что у него нет эрекции, и зачем было набрасываться, непонятно. Пиво всегда расслабляет, и в принципе, пиво – это не тот напиток, который пьют перед близостью. В пиве есть вещество, из которого синтезируют женские гормоны, и для мужчин пиво в целом вредно. Красное французское сухое вино самое лучшее. Они никак не действуют на физиологию, кроме наполнения члена, но они хорошо действуют на психику», - напомнил он.

Ранее сообщалось, что депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров предложил добавить в потребительскую корзину БАДы и витамины, в том числе повышающие репродуктивные функции. Парламентарий считает, что мера приведет к улучшению демографии в стране. Инициативу парламентарий направил в Минтруда и соцразвития.