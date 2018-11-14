Сексолог о сексе в машине с автопилотом: Челюсти партнёрши могут внезапно сомкнуться

Юлия Варра в эфире НСН рассказала об опасностях любовных утех в движении.

Автомобили с автопилотом позволят людям чаще заниматься сексом. Разработчики специально будут уделять больше внимания дизайну салона для удобства тех, кто захочет придаться любовным утехам в пути. К такому выводу пришли британские исследователи, сообщает издание SF Gate. Благодаря автопилоту, покупатели машин в будущем не станут придавать повышенное значение мощности двигателя и другим техническим характеристикам, так как управление будет автоматическим. В связи с этим разработчики авто буду заботиться в первую очередь о комфортабельности.

Сексолог Юлия Варра в беседе с НСН в целом согласилась с такими выводами, однако отметила, что секс в машине, даже с автопилотом, представляет определённую опасность.

«Я вообще рекомендую супругам заниматься сексом в необычных местах, когда они приходят ко мне на консультацию. Это оживляет брак. Секс в автомобили практикуют любовники во многих странах мира. Однако, как правило, машина при этом стоит. Если всё происходит в движении, вспоминается ряд анекдотов, когда, например, при столкновении причинное место остаётся у партнёрши. Всё зависит от того, насколько безопасным могут сделать такой автомобиль. Если он будет не легковой, а ближе к автобусу, то почему бы и нет – траходром будет отменный. Самое главное, не будет ли мужчина, занимаясь, например, оральным сексом, слегка побаиваться – вдруг челюсти партнёрши сомкнуться в самый неподходящий момент. Так что здесь двояко. Однако, если такой автомобили припаркован, да ещё в безлюдном месте – вообще изумительно, его можно считать почти, как дом на колёсах», - прокомментировала сексолог.

Социологический опрос показал, что сексом в автомобиле минимум один раз в жизни занималась примерно каждая третья пара. По мнению исследователей, машины с автопилотом возьмёт также на вооружение порноиндустрия. Кроме того, самодвижущиеся авто будут использоваться для предоставления секс услуг за деньги, попросту говоря, проституции.