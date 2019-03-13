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Культура

В «Брате-3» Дацик съест Джигурду

13 Марта 2019 в 16:11
В «Брате-3» Дацик съест Джигурду

Продюсер и режиссёр фильма, шоумен и музыкант Стас Барецкий рассказал НСН, что Вячеслав Дацик настоял сыграть монаха и съесть Джигурду в фильме "Брат-3".

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Брат-3»: Стас Барецкий замахнулся на легенду». 

В процессе беседы продюсер и режиссёр фильма, шоумен и музыкант Стас Барецкий заявил, что герой Вячеслава Дацика в фильме «Брат-3» съест Никиту Джигурду:

«Вячеслав Дацик сыграет монаха-проповедника. Он настоял на том, чтобы играть людоеда. Он сказал: “Я буду есть людей”. Конкретно он хочет съесть Джигурду. Джигурда будет играть киллера. Я не знаю, почему у двух великих шоуменов возникло желание съесть друг друга, но Дацик настоял на том, чтобы он в итоге съел Джигурду. Джигурда - все понятно. Он будет сидеть на Останкинской башне. Я лично разговаривал с директором. Он сказал, что даст возможность снять», - рассказал Барецкий.

Ранее НСН сообщало, что сразу несколько петиций размещены в Сети с требованием к министерству культуры РФ ввести запрет на съемки фильма «Брат-3». Поклонники творчества режиссера Алексея Балабанова и актера Сергея Бодрова-младшего выступают против , поскольку создатели фильма намерены задействовать в кинокартине людей с криминальным прошлым.

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