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Культура

Барецкий выложит фильм «Брат-3» на порносайтах

13 Марта 2019 в 15:37
Барецкий выложит фильм «Брат-3» на порносайтах

Продюсер и режиссёр фильма, шоумен и музыкант Стас Барецкий заявил в беседе с НСН, что фильм «Брат-3» появится на порно-сайтах.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Брат-3»: Стас Барецкий замахнулся на легенду». В ходе нее продюсер и режиссёр фильма, шоумен и музыкант Стас Барецкий заявил, что выложит фильм «Брат-3» даже на порно-сайтах:

«Фильм выйдет по-любому. Он выйдет на крутых торрентах. Вплоть до порно-сайтов. У меня есть подвязки с крутыми владельцами крутых порно сайтов, на которых я выложу этот фильм… У нас будут в этом фильме порно сцены. Но мы сделаем так, что у нас по сюжету будут и порно-сцены и фильм в общепринятом состоянии без сцен. Это будут две разные версии фильма. Одна будет очень пошлая с матами и сексом жестким и, как настаивает Дацик, с отрубанием голов монахов в его исполнении, и уголовниками в роли актеров. Он будет висеть на каждом порно-сайте», - заявил Барецкий.

В конце февраля 2019 года, шоумен и музыкант Стас Барецкий в эфире НСН анонсировал съёмки фильма «Брат-3». Барецкий является идейным вдохновителем съёмок, а также намерен сыграть одну из ролей в фильме. Для производства картины уже создана студия. Премьера запланирована на 2020 год.

 

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