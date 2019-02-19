В РПЦ жестко раскритиковали бутылку водки в виде часовни

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Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе рассказал НСН, что считает непозволительной продажу водки в бутылке в форме часовни.

На прилавках одного из магазинов Красноярска появилась водка в сувенирной упаковке в виде Часовни Параскевы Пятницы. Об этом сообщают местные СМИ, подчёркивая, что снимки алкогольного напитка в необычной таре в социальных сетях публикуют жители Красноярска. Отмечается, что не меньше внешнего вида бутылки удивляет и её цена – 2 тысячи рублей.





А вы видали какую водочку подвезли в супермаркеты Красноярска? pic.twitter.com/llDmXIOtIS — Сабина Кулиева (@sabinakulieva) 18 февраля 2019 г.

В свою очередь, представители сети супермаркетов, в которых появилась бутылки водки в форме часовни Параскевы Пятницы, отметили, что в своем ценовом сегменте эта продукция пользуется спросом. Покупатели приобретают её, в основном, в качестве подарка.

Между тем, зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с НСН заявил, что такие маркетинговые ходы являются аморальными и безнравственными.

«Церковь последовательно выступает против распространения алкоголизма. И в частности, недавно поддержала предложение о повышении возраста, с которого продажа крепкого алкоголя является законной. Кроме того, церковь поддерживает развитие обществ трезвости. И в этой связи, как мы считаем, что использовать какую-либо церковную символику для продвижения алкоголя на рынке недопустимо и неприемлемо. Подобного рода эксперименты вызывают у церкви полное отторжение и неприятие», - отметил собеседник НСН.

При этом, по словам Вахтанга Кипшидзе, ему известны случаи, когда федеральные антимонопольные органы адекватно реагировали на подобного рода коммерческие предприятия и ограничивали тех предпринимателей, которые используют религиозную символику для того, чтобы повышать потребление алкоголя.

Напомним, ранее стало известно, что Минздрав готов внести предложения по увеличению возрастного ценза для покупки алкоголя до 21 года, сообщает «Интерфакс». Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова. Между тем, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в правительство пока не поступали предложения о повышении возраста для продажи алкоголя. По ее словам, министерство здравоохранения отрабатывает концепцию здорового образа жизни в рамках федерального проекта, ее будут обсуждать после внесения в правительство.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал в эфире НСН, что запрет не только не решит проблему употребления алкоголя молодежью, но и усугубит ситуацию.