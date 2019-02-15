«Будет только хуже». Эксперт об увеличении возраста продажи алкоголя

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя в эфире НСН жестко раскритиковал предложение Минздрава.

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что ведомство готово внести предложения по увеличению возраста продажи алкоголя. Она добавила, что перед этим ведомству нужно переговорить с другими федеральными органами исполнительной власти. Накануне вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что в правительство пока не поступали предложения о повышении возраста для продажи алкоголя. По ее словам, министерство здравоохранения отрабатывает концепцию здорового образа жизни в рамках федерального проекта, ее будут обсуждать после внесения в правительство.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал в эфире НСН, что запрет не только не решит проблему употребления алкоголя молодежью, но и усугубит ситуацию.

«Категорически не одобряю! Это чисто пиар-ход, никакого отношения к потреблению алкоголя он не имеет. Если сегодня, согласно данным самого Минздрава, которые регулярно публикуется, потребление алкоголя начинается чуть ли не с 10 лет в России, то закон вроде бы у нас до 18 лет запрещает продажу алкоголя, а они находят. Какое отношение к потреблению может иметь закон, запрещающий продажу до 21 года? Более того, только негативные последствия. В любом случае, молодые люди с 17 до 21 года будут употреблять алкоголь суррогатный и нелегальный, что еще хуже», - заявил он.

Собеседник НСН отметил, что за рубежом практика ограничения продажи алкоголя не работает.

«Ни в одной стране мира данный запрет не работает. В Америке, где запрет действует до 21 года, все детские вечеринки 13-летних подростков постоянно проходят с алкоголем, в местной прессе все время об этом пишется, в 16 лет абсолютно все с алкоголем. Множество случаев изготовления фальшивых удостоверений для того, чтобы покупать алкоголь. Так что в каждой стране находят лазейки, позитивного опыта в Европе и США нет. Если закон будет все-таки введен в России, это окажется только дополнительным плюсом для нелегального суррогатного рынка и минусом для здоровья молодого поколения однозначно, потому что оно все равно будет употреблять алкоголь. Это такой возраст. Я не говорю, что это хорошо, я говорю, что так будет. Нет смысла быть Минздраву страусом, который держит голову в песке», - добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что минимальное расстояние от школ, больниц и других социальных объектов до магазинов с алкоголем хотят сократить. С таким предложением выступил Минпромторг. По мнению авторов инициативы, «радиус трезвости» составит от 10 до 50 м. При этом в Минпромторге отметили, что регионы не смогут устанавливать ограничения вне предложенных рамок.