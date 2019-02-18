Нарколог назвал причины снижения смертности россиян от алкоголя

ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Психиатр-нарколог Александр Ковтун рассказал НСН, благодаря чему в нашей стране отмечается снижение числа смертей в результате отравлений алкоголем.

В России снижается количество смертей от отравлений алкоголем. В минувшем году, по данным Центра разработки национальной алкогольной политики, их стало на 18% меньше, чем в 2017-ом. При этом специалисты установили, что в 2018-ом алкогольными напитками отравились чуть более пяти с половиной тысяч человек. Отмечается, что самые высокие показатели смертности от алкоголя зафиксированы в Московской области — 436 случая, в Свердловской области — 338 случаев и в Кемеровской области — 211 случай.

Врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН напомнил, что сбор достоверной статистики по смертности в результате отравления алкоголем, наркотиками, психотропными веществами, а также по суицидам – всегда затруднён.

«Потому что даже при любом пищевом отравлении, которое привело к смерти, всегда можно делать отметку в карте, что это полиорганная недостаточность или смерть от сердечно-сосудистой недостаточности, к примеру. В большей степени это касается смерти от алкогольных отравлений. Сказать, что печеночная недостаточность, сердечно-сосудистая недостаточность здесь тоже правильно. Всегда ряд алкогольных отравлений и смертей в их результате сопровождался диагнозами, которые напрямую не были связаны с алкоголем. Поэтому статистика в этом случае, на мой взгляд, была недостоверна всегда», - отметил собеседник НСН.

Что касается данных за 2018 год, то, в какой-то степени, по словам Александра Ковтуна, эта тенденция закономерная.

«Уже на протяжении последнего десятка лет, даже в моей практике, уменьшилось количество алкогольных психозов. Суициды на почве алкоголя также стали встречаться реже. И всё это, возможно, является результатом государственной политики, направленной на уменьшение употребления алкоголя. Кроме того, на мой взгляд, повысилось и качество самого алкоголя. И для того, чтобы возникло отравление, нужно употреблять либо суррогаты, либо большое количество качественного алкоголя, которым тоже можно отравиться смертельно», - резюмировал эксперт.

Напомним, на прошлой неделе Минздрав заявил, что готов внести предложения по увеличению возрастного ценза для покупки алкоголя до 21 года, сообщает «Интерфакс». Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова. По её словам, перед внесением документа Минздраву требуется обсудить предложение с другими федеральными органами исполнительной власти.

Напомним, речь о подготовке инициативы зашла ещё осенью прошлого года. Врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун в эфире НСН тогда оценил предложение по увеличению возраста покупки алкоголя.