Россияне выбрали неожиданные места для рождественского отдыха

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Майя Ломидзе рассказала НСН, какие города вошли в топ-5 мест для рождественских каникул россиян.

Список мест, куда поедут россияне на рождественские каникулы, в этом году существенно отличается от традиционного. Если раньше толпы туристов наполняли столицы ведущих стран Европы, то теперь в топ-5 уголков планеты для новогоднего отдыха вошли малознакомые россиянам места. Об это в эфире НСН рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Ассоциация туроператоров опросила самих туроператоров и выяснила неожиданную вещь, что есть такие города, которые весьма популярны в этом сезоне на рождественские праздники. И этот список отличается от того, что мы видели год назад или два. Это отнюдь не Рим, Париж, Берлин или Мадрид. Это, например, Страсбург, где наших туристов привлекают необычные, активные и при этом очень романтичные рождественские базары. Это Валенсия, которая до сих пор с Рождеством не ассоциировалось, поскольку летом она предлагает отличный пляжный отдых. В этом году Валенсия заняла второе место по популярности. Правда, туроператоры отмечают, что прибывая в Валенсию, куда перелёт чуть дешевле, чем в другие города Испании, туристы могут направиться в Мадрид или излюбленную Барселону и продолжить рождественские праздники там», — рассказала Ломидзе.

В пятёрку туристических магнитов, которые привлекают тех, кто не любит в Рождество сидеть дома, вошли как бюджетные места, так и достаточно элитные, отметила собеседница НСН.

«На третьем месте город в Италии Больцано. Это неожиданное место отдыха, Южный Тироль, северная Италия, привлекло туристов очень приятными ценами, примерно от 20 тысяч рублей на человека с продолжительностью в восемь дней. Рождественские каникулы при такой цене кажутся особенно интересными. На четвёртом месте город с почти непроизносимым названием Кюртёшкалач, это в Венгрии, относительно недалеко от Будапешта. И стоит отдых в рождественские каникулы в этом месте дороже, чем в Италии — больше 70 тысяч рублей», — отметила Ломидзе.

Замыкает пятёрку традиционная Прага, которая по прогнозам исполнительного директора АТОР, имеет все шансы стать лидером по числу путешественников в рождественские каникулы.

«И, наконец, Прага, которая является безусловным хитом продаж в рождественские праздники, в этом году тоже вошла в пятёрку. Стоимость туров туда начинается от 18 тысяч и до бесконечности. И есть ощущение, что к концу рождественского сезона станет понятно, что Прага заняла первое место по числу туристов», — подытожила Ломидзе.

Добавим, что аналогичный топ-5 был составлен и для новогодних каникул. По словам главы Ростуризма Олега Сафонова, в рейтинг попали Москва, Санкт-Петербург, Ставрополье и Краснодарский край, а также впервые Крым.