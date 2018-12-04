Диетолога насторожил призыв Минздрава не ограничивать себя в еде в новогоднюю ночь

Кандидат медицинских наук в области диетологии рассказала НСН, что меру необходимо знать всегда, в независимости от дня календаря.





Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян считает, что россиянам, если они не испытывают проблемы со здоровьем, нет необходимости ограничивать себя за праздничным столом в Новый год. Тутельян пожелал, чтобы новогодний стол запомнился если не навсегда, то, по крайней мере, на год, и напомнил, что Новый год — это время надежд, поэтому должно быть всё нарядно, празднично, вкусно и обильно.

В свою очередь кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева в эфире НСН призвала россиян не увлекаться «набиванием желудка» в праздничный период.

«Такое заявление Минздрава даже настораживает. Наесться, напиться и забыться? Чего мы так боимся? Мне кажется, что Новый год такой радостный праздник для каждого. Конечно, период в преддверии Нового года, когда корпоративные праздники идут один за другим, да и семейные мероприятия происходят, потом сам Новый год и новогодние каникулы, все это сопряжено, как правило, с употреблением пищи. Но тут просто необходимо предусмотреть все, чтобы праздник состоялся, чтобы была радость, дарить друг другу подарки, пребывать в атмосфере праздника и с относительно легким желудком войти в следующий год, а так же с сохраненным здоровьем», — рассказала диетолог.

По ее словам, в предвкушение предстоящего года нужно наоборот бережнее относиться к собственному организму, чтобы сохранить позитивное настроение в следующем году и не обзавестись новыми проблемами.

«Поэтому необходимо все заранее продумать. Пусть ваш новогодний стол будет оригинальным, но относительно здоровым. Для этого нужно составить рецептуру, посмотреть какие блюда вы поставите, кто придет в гости, куда пойдете вы сами и что с собой принесете. Чем более продуманным будет праздник, тем более разумным он будет в итоге и даже экономичным», — объяснила Королева.

Диетолог призвала россиян не готовить на Новый год «бомбу замедленного действия для желудочно-кишечного тракта» в виде малокомпонентных салатов, заправленных майонезом или другим дешевым соусом.

«Обычно не в таз, а в нас на праздниках попадают литражи алкогольных напитков и килограммы ненужных продуктов. Лучше приготовить собственную рецептуру и самих салатов и соусов. Тогда вы сможете еще, и удивить оригинальностью блюд. Нужно быть умеренными всегда и во всем. Праздник не фактор для того, чтобы набить желудок тем, что давно не ели. Лучше заранее составить список того, чтобы вам хотелось поесть в новогоднюю ночь, а за две недели попробовать каждый из этих продуктов, чтобы во время праздника не набрасываться на вожделенную пищу», — заключила диетолог.

Напомним, ранее Роструд напомнил о длинной рабочей неделе перед новогодними каникулами. Так, последняя рабочая неделя уходящего года будет шестидневной, та как чтобы не прерывать новогодние каникулы, было принято решение о переносе выходного дня с субботы, 29 декабря на понедельник, 31 число.