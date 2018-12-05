Психолог дал россиянам совет, как доработать этот год без стресса

Эксперт по психологии здоровья в эфире НСН рассказал, что надо высыпаться и давать себе право на ошибку.

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце декабря. В этом году выходной с 29 декабря переносится на понедельник, 31 декабря. Так сделано для того, чтобы праздники не прерывались, объяснили в Роструде. Каникулы продлятся десять дней — с воскресенья, 30 декабря 2018 года, до вторника, 8 января 2019 года включительно.

Клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс в эфире НСН заявил, что особо восприимчивым к переменам людям необходимо больше сна и внутренней психологической работы над собой.

«В случае если человек тяжело воспринимает дополнительное рабочее время, это связано с нарастающей усталостью, недосыпом, таким людям нужно с нового года постараться спать регулярно, досыпать. Это главный совет. Во сне вырабатывается серотонин, он дает хорошее настроение. Если сон нерегулярный, то выработка серотонина разрушается. Если недосып 5-6 дней, это не страшно, а кто не высыпается систематически – это болезненная история. Кроме этого, здесь замешана психология. Больше всех страдает человек, убежденный, что его планы и привычки не должны меняться. Должно быть так, как он хочет, а все остальное плохо. Здесь желательно поработать над собой и задать себе ряд вопросов. Почему мой привычный ритм не может меняться? Я что, единственный человек на свете, на которого не должны влиять обстоятельства? Почему, если обстоятельства изменились, это плохо? Задавая себе эти вопросы, человек начинает более спокойно относиться к изменениям, в том числе в худшую сторону», - сообщил эксперт.

Собеседникдал совет россиянам, касающийся сохранения работоспособности в напряженный предновогодний период. Во избежание стресса психолог рекомендовал допустить в своем подсознании ошибки, которые могут быть допущены в работе. По его мнению, это поможет в борьбе со страхом и паникой.

«Как сохранить концентрацию? Когда разрешаешь себе совершать ошибки, когда внутренне разрешаешь себе в связи с новогодней суматохой не доделать какие-то дела, вызвать нарекания начальства, потерять какую-то возможность на работе. Когда это внутреннее разрешение есть, то и переживания из-за возможностей таких событий гораздо меньше. Когда человек разрешает себе быть неидеальным в работе, а быть человечным, тогда он меньше боится своих ошибок, меньше боится наказания и реакции со стороны руководства. Каждый из нас – человек, который имеет право на косяки. Человек меньше боится, а значит, лучше делает. Страх и недовольство собой забирает у человека личностный ресурс, и ему этого ресурса как раз не хватает, чтобы лучше все доделать», - объяснил он.

Ранее Михаил Хорс в диалоге с НСН рассказал о борьбе с депрессией, вызванной избытком соцсетей. Он заявил, что социальные сети провоцируют у пользователей чувство одиночества и могут довести до психического расстройства, вместо этого специалист посоветовал постепенно вытеснить виртуальную ленту каким-нибудь интересным занятием.