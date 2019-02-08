Родительский комитет посоветовал, как избавиться от школьных поборов

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Председатель Национального родительского комитета назвала НСН побочные проблемы дополнительных сборов в российских школах.

Родители российских школьников тратят в среднем более четырёх тысяч рублей в год на нужды учебных заведений. Такие данные о школьных поборах публикует в соответствующем исследовании «Общероссийский народный фронт», с результатами которого ознакомились «Известия». О сборе денег на ремонт школ, оплату учебников и тетрадей, а также другие нужды сообщили 83% участников исследования. Отмечается, что большая часть этих трат должна оплачиваться государством из региональных бюджетов.

Проблема действительно существует, и её корень в недостаточном финансировании государством российских школ, заявила в эфире НСН председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

«Неоспоримый факт, что существует родительская проблема на территории всей страны — недофинансирование школ. Потому что финансирование сегодня производится из региональных бюджетов, а они, особенно в дотационных регионах, испытывают хронический дефицит средств. И расходы, которые должно нести государство — на капитальный ремонт, благоустройство, охрану, уборку — очень часто ложатся на плечи родителей. Поэтому мы различаем такие понятия, как поборы и добровольные сборы родителей, которые они хотят делать сами. Например, на то, чтобы установить в классе кулер с водой, поменять шторы, какие-то другие расходы, которые всем в радость и которые отнимают не такие большие суммы. Если же школа на глазах разваливается, и родители понимают, что детям просто небезопасно там находиться, когда отваливаются обои, дети спотыкаются о линолеум, и понятно, что помощи от государства ждать уже нельзя, родители вынуждены скидываться», — рассказала Ирина Волынец.

Она также обратила внимание, что школьные поборы порождают и другую, не менее серьёзную проблему — дети, чьи родители не могут оплачивать вышеперечисленные потребности школы, часто подвергаются травле, причём, как со стороны учителей, так и сверстников. Единственным выходом из ситуации глава НРК видит дополнительное финансирование школ из федерального бюджета.

«Мы выступаем за то, чтобы обязать государство дофинансировать все недостающие расходы из федерального бюджета. Сегодня примерно в 2,5 раза больше необходимо средств, чем имеют региональные бюджеты. Это огромный разрыв между реальностью и тем, что должно быть. Поэтому наши школы находятся в катастрофическом положении, особенно в глубинке. У нас до сих пор огромное количество школ, где туалеты на улицах. Более того, родителей обязывают покупать учебники, учебные тетради, всё это по закону обязано предоставлять государство. Поэтому наша задача принудить чиновником выполнять свои обязанности, а высшее руководство обратить внимание на эту проблему», — заключила собеседница НСН.

Добавим, что результаты исследования ОНФ показали, что 51% респондентов называет сдачу денег на школьные нужды необходимой, так как это единственный способ обеспечить учеников достойными условиями в учебном заведении.

Напомним, в январе широко освещалась другая проблема российских школ. Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для организации питания детей в школах. Доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ, директор московского центра образования №109 Евгений Ямбург в эфире НСН тогда выразил сомнение в обоснованности таких норм с учётом разного финансового обеспечения регионов.