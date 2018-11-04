В Якутии организую собственное производство топлива

Якутия наладит собственное производство топлива для нужд региона. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев.

Он пожаловался на высокие цены и низкое качество бензина на заправках. Николаев подчеркнул, что в регионе нет АЗС вертикально интегрированных компаний, поэтому государство может решить вопрос путем регулирования цен оптовиков.

«Мы внутри республики можем регулировать только наценку», — подчеркнул Николаев, слова которого приводит РИА Новости.

Глава региона отметил, что с июня литр АИ-92 в Якутии подорожал в среднем на 8 рублей, дизельное топливо – на 12 рублей.

Эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев в эфире НСН заявил, что собственное производство топлива - очень амбициозный проект для Якутии. Он потребует строительства большого НПЗ и серьезных инвестиций. Реализация этих планов, по мнению аналитика, может занять несколько лет.



Накануне вице-премьер правительства Дмитрий Козак заявил, что введение в России государственного регулирования цен на топливо в настоящий момент невозможно, потому что это грозить потерей сети АЗС и дефицитом топлива. При этом он отметил, что качество бензина на несетевых заправках оставляет желать лучшего, пишут «Известия».



