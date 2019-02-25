«Расслабился, дали в бубен». Генерал-майор о нападении на сотрудника ФСБ в Москве

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в эфире НСН заявил, что не рассматривал бы профессиональную деятельность потерпевшего в качестве причины нападения.

Неизвестные злоумышленники в центре Москвы совершили нападение на руководителя хабаровского отдела Федеральной службы безопасности. Это произошло в воскресенье, 24 февраля в Солянском проезде. 41-летнего офицера спецслужбы внезапно ударил по лицу мужчина, который сразу после этого скрылся. Затем к сотруднику ФСБ подошли двое других граждан, которые предложили ему помочь. После этого пострадавший обнаружил пропажу 24 тысяч рублей, банковской карты и служебного удостоверения. Полиция открыла уголовное дело по факту кражи. Подозреваемых разыскивают.

Генерал-майор ФСБ в отставке, председатель исполкома организации «Офицеры России» Александр Михайлов в эфире НСН объяснил, что в истории с нападением на сотрудника много недосказанного.

«Моя точка зрения – это обычная бытовая история. Мы с вами рассматриваем только фактическую сторону - человеку дали в бубен, и пропали деньги. Остального мы с вами и не знаем. Был ли он трезв, что предшествовало конфликту, другие обстоятельства. Когда точно пропали деньги? Перед нападением или после? Люди приезжают издалека, тут расслабляются. Кто знает, что он из ФСБ? Тут надо очень внимательно смотреть. Я думаю, это не было связано с его профессиональной деятельностью. Кто его из Хабаровска будет пасти по всей Москве?» - уточнил он.

Собеседник НСН рассказал, что сталкивался с множеством похожих историй, в которых сотрудники правоохранительных органов теряли служебные удостоверения по собственному недосмотру.

«За историю моей службы у нас таких историй было очень много. Оружие теряли, удостоверения. И рассказывали потом, что все это совершенно неожиданно. Плохо себя почувствовал, сел на лавочку, очнулся, документов нет. Я не помню ни одной истории, чтобы похищенное удостоверение возвращалось владельцу. Потеря удостоверения – это взыскание независимо от того, при каких обстоятельствах оно было потеряно. Но надо перед собой быть честным и придумать какую-то легенду. Так что к этим вещам надо относиться очень осторожно», - отметил он.

Ранее сообщалось, что в Москве несколько подростков напали на полицейского и избили его, при этом похищено ничего не было. Инцидент произошел на юго-востоке столицы. Жертвой нападения стал лейтенант внутренней службы, занимающий должность инспектора по особо важным поручениям департамента делопроизводства МВД РФ. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое.