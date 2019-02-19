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В Москве подростки избили полицейского

19 Февраля 2019 в 16:44
В Москве подростки избили полицейского

В Москве несколько подростков напали на полицейского и избили его. Инцидент произошел на юго-востоке столицы. Жертвой нападения стал лейтенант внутренней службы, занимающий должность инспектора по особо важным поручениям департамента делопроизводства МВД РФ. Как рассказал РИА Новости осведомленный источник в правоохранительных органах, у правоохранителя произошел конфликт с подростками. Мужчину госпитализировали. В больнице врачи оказали ему первую помощь и отпустили. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое. При этом похищено ничего не было, отметил источник.

Накануне сообщалось, как в центре Москвы на Манежной площади школьник ударил сотрудника полиции в спину, так как проиграл спор. Одиннадцатиклассник попытался скрыться, но его задержали коллеги пострадавшего. Председатель межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин в беседе с НСН отметил, что подобный спор школьников свидетельствует о том, что сотрудники полиции потеряли авторитет в обществе в связи с процветающей в их рядах коррупцией. Но положение, на его взгляд, можно исправить. Эксперт отметил, что школьнику грозит уголовное дело и добавил, что его друзья также попадают под статью в качестве заговорщиков.

Ранее сообщалось, что в Челябинске отменили фестиваль красок из-за атаки школьников на сотрудников полиции. Тогда толпа школьников забросала красками полицейскую машину, пишет «Русская планета».

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