Профсоюз полиции объяснил нападение школьника на полицейского коррупцией

ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович

Председатель профсоюза полиции рассказал НСН, почему сегодня сотрудники правоохранительных органов растеряли авторитет в обществе.

В центре Москвы на Манежной площади школьник ударил сотрудника полиции в спину, так как проиграл спор. Одиннадцатиклассник попытался скрыться, но его задержали коллеги пострадавшего. Спустя некоторое время были задержаны друзья нападающего, с которыми был заключён спор. Произошло это в субботу, 16 февраля.



Председатель межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин в беседе с НСН отметил, что подобный спор школьников свидетельствует о том, что сотрудники полиции потеряли авторитет в обществе в связи с процветающей в их рядах коррупцией. Но положение, на его взгляд, можно исправить.



«Нужно сделать так, чтобы полицейский не брал взятки. Избавиться от всех коррупционеров, которые служат в органах внутренних дел. Люди это видят. Каждый день появляются сведения о том, как сотрудники берут взятки, избивают кого-то и так далее. Я в последнее время ни разу не слышал, чтобы министр внутренних дел выступил и рассказал о положительной работе сотрудников. Не слышал, что он вёл личный приём публично, встретился с гражданами, чтобы они могли пожаловаться лично ему. Тогда будет положительный образ. Но им нечего сказать. Покажите, что вы делаете для людей, и тогда они вам поверят, и не будут бить постовых», - резюмировал Пашкин.



Эксперт отметил, что школьнику грозит уголовное дело и добавил, что его друзья также попадают под статью в качестве заговорщиков.



«Его запросто могут осудить по статье 318: Нападение на полицейского, представителя власти. Нападение на полицейского расценивается, как умышленное деяние, которое не может быть случайностью. По первым двум нормам статьи 318 ответственность наступает с 16 лет, даже за простой удар полицейского. Если ему есть 16, будет уголовная ответственность. Причём не только для него, но и для тех, с кем он поспорил. Учитывая, что они поспорили, значит, они его соучастники, подстрекатели. Применения насилия, не опасного для жизни и здоровья наказывается либо штрафом в размере до 200 тысяч рублей, или в размере зарплаты, или иного дохода осужденного, принудительными работами на срок до 5 лет, арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 5 лет», - заключил Пашкин.



Обидчиком полицейского оказался ученик московской школы № 629. Сотрудниками правоохранительных органов был составлен протокол в отношении родителей о неисполнении своих обязанностей. Следственный комитет начал проверку в связи с применением физической силы к сотруднику полиции.