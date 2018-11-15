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Общество

Работать и не дергаться. Омбудсмен дал рекомендации самозанятым по новому закону

15 Ноября 2018 в 13:59
Работать и не дергаться. Омбудсмен дал рекомендации самозанятым по новому закону
Фото: kyb74.ru
В эфире НСН экономист Дмитрий Потапенко заявил о невозможности применить на практике нормы принятого Госдумой документа о налогах для самозанятых.

Закон о налоговом режиме для самозанятых принят в Государственной думе в третьем, окончательном чтении. Специальный налоговый режим пока будет действовать в четырех субъектах – Москве, Республике Татарстан, а также в Московской и Калужской областях. За продажу услуг физлицам самозанятым придется платить налог 4 процента, а за сотрудничество с юрлицами – 6 процентов. 

Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко в эфире НСН заявил, что россиянам не стоит беспокоиться из-за нововведений – реализовать закон на практике будет практически невозможно.

«Маленькая Ж, которая свистит». Омбудсмен об эффектах налога для самозанятых
«Доказать, что вы находитесь в этих зонах, технологически невозможно. Если у вас есть телефонный номер другой зоны, вы можете сказать, что никакого отношения к этому месту не имеете, а просто логистически осуществляете доставку. Правоприменительную практику я слабо себе представляю, она нереализуема. Законопроект абсолютно "мертвый" с точки зрения реализации. Его задача, как я уже неоднократно говорил, закрыть потраченные бюджетные деньги на создание всяких приблуд и избыточных рабочих мест в контролирующих органах. Дергаться не надо», - убежден омбудсмен.

На сайте Госдумы уточняется, что для регистрации нужно будет скачать мобильное приложение Федеральной налоговой службы «Мой налог» и ежемесячно не позднее 25-го числа направлять платеж. Эксперимент для самозанятых в четырех зонах рассчитан на 10 лет - с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года.

Генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов на пресс-конференции НСН ранее рассказал о негативных эффектах от введения особого налогового режима для самозанятых.

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