В Союзе профсоюзов призвали всех самозанятых объединиться для выживания

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении пакет законопроектов о введении особого налогового режима для самозанятых. «Налог на профессиональный доход» предлагается установить на уровне 4% в случае предоставления услуг физическим лицам и 6% при работе с юридическими лицами. За проведение эксперимента проголосовали 315 депутатов, против высказались 6 человек, еще 3 воздержались.

Генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов на пресс-конференции НСН рассказал о негативных эффектах от введения особого налогового режима для самозанятых.

«В этой инициативе главное не уходить в крайности. Пока по реализации возникает очень много вопросов. Во-первых, очень много говорили о приложении. Только не у всех есть смартфоны, а бабушки слепые, которые на несколько кнопок одновременно попадают, вообще могут там бед натворить. Во-вторых, вопрос к обязательной регистрации всех категорий граждан. Не приведет ли это к тому, что самозанятый пенсионер, например, перейдет в категорию трудоустроенных. Это повлечет определенные последствия от пенсионного фонда. В третьих, все ИПешники перейдут в разряд самозанятых, тем самым избавятся от работников, которые у них наняты, фактически выкинут их на улицу. От этого мы не получим больше налогов. Мы потеряем и рабочие места и налоги. Ну и конечно нет гарантии, что завтра государство не сменит правила игры. Мало ли что говорят. Кто сегодня этому верит. Нам и про инфляцию говорили, что её не будет. Однако можно с уверенностью сказать, что пакет законопроектов будет точно принят. Единственный способ продолжать работу в этих условиях это все самозанятым объединиться в профсоюзы», — рассказал Куликов.