«Маленькая Ж, которая свистит». Потапенко об эффектах налога для самозанятых

25 октября депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о налоговом режиме для самозанятых. Новый налоговый режим смогут применять физические лица, в том числе и зарегистрированные как индивидуальные предприниматели. Налогоплательщиком гражданин станет только после уведомления его налоговым органом через мобильное приложение «Мой налог». Ставки налога будут зависеть от того, кому реализуются товары, работы или услуги. Если физлицам (не ИП), то ставка 4%. Если юрлицам и ИП, то 6%.

Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко на пресс-конференции НСН заявил, что самозанятые платят налоги тем, что не стоят на бирже труда.

«Движняк ради движняка. Расход денег ради расхода денег. Я убежден, что задача стоит создать дополнительные рабочие места в системе контроля. Расходование бюджета на создание рабочих мест в место того, что создать какую-то производительную экономику, у нас происходит на раз-два. Налоговый кодек у нас и уголовный, у нас много чего есть. Однако если мы ходим вывести людей из тени, то сначала необходимо создать им условия. Потому что они платят налоги. Все забывают, что дают нам самозанятые. Помимо своего труда, они дают нам то, что не стоят на бирже труда. Они не создают рабочие места на бирже труда. Они не создают рабочие места тем, кто содержит биржу труда. Осознайте одну простую вещь, благодаря этим 15-30 млн можно просто закрыть биржу труда. Потому что эти люди как-то организовали заработок для себя каких-то копеек. Мы точно, как общество и государственная машина от этого потеряем? Все, что сейчас делается, приведет к одной простой вещи. Да, налоговая служба знает до 30й платежки. Есть только маленькая Ж, которая свистит. Добро пожаловать в черную экономику. Все действия власти ведут к диаметрально противоположному эффекту. Они вводят экономику в черную зону. И это правильная реакция на неумение управлять экономикой», — заявил Потапенко.