Юрист рассказала, как охранный ордер спасёт жертву от домашнего насилия

Юрист объяснила НСН, почему охранный ордер, не просто бумажка, а реальная мера борьбы с домашними насильниками.

Для проведения профилактики домашнего насилия в России следует ввести охранные ордеры. С таким предложением выступил в ходе пресс-конференции НСН соавтор закона о профилактике семейно-бытового насилия, юрист Алёна Попова. Она объяснила, что это за документ, и как он должен работать.

«Охранный ордер — это не просто бумажка. Этот документ означает, что человек, на которого он выписан, стоит на контроле. И если он нарушает предписания охранного ордера, то это уже криминальное деяние. Мы считаем, что как ограничительная мера, это сработает. Сработает ли сразу или в течение какого-то времени, мы сейчас сказать не можем. Чем больше работает эта система, тем больше правоохранителей, людей, которые обязаны заниматься защитой прав, понимает, как эту систему отфиксировать. Но нужно это начать. В отсутствие охранных ордеров, когда жертва как раз ничего не может показать насильнику, никак не может его остановить, а у участкового нет никаких полномочий, кроме профилактической беседы, и происходят такие случаи [домашнего насилия]», — объяснила юрист.

Ранее Алёна Попова в эфире НСН рассказала о других пунктах предлагаемого ей законопроекта о профилактике домашнего насилия.