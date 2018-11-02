Психолог: Жертвы домашнего насилия боятся мести

Первый член совета Российской ассоциации телефонной экстренной психологической помощи во время пресс-конференции НСН объяснил разницу между количеством случаев и обращениями в полицию.

В «Национальной Службе Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Год безнаказанности: К чему привела декриминализация домашнего насилия?».

По актуальным данным опросов Росстата, от домашнего насилия в России за год страдают около 16 миллионов женщин, и лишь 10% из них обращаются за помощью в правоохранительные органы. По данным верховного суда, с момента декриминализации побоев, административное наказание понесло чуть больше 100 тысяч человек, большинство из которых были лишь оштрафованы, при этом сумму штрафа они, скорее всего, выплачивали из семейного бюджета.

Психолог Центра психологической помощи им. Адлера, первый член совета Российской ассоциации телефонной экстренной психологической помощи (РАТЭПП) Михаил Балакин рассказал о причинах, по которым происходит мало обращений в полицию.

«Понятие насилие размыто. Кто-то называет насилием толчок, а кто-то тяжкие телесные повреждения характеризует как "разлад в семейных отношениях". Но, как правило, жертвы домашнего насилия не очень верят в систему правосудия, они боятся мести. Практически ни у кого нет возможности вызвать такси, снять номер в отеле и обеспечить отныне свою безопасность. Нужна информационная поддержка для жертв домашнего насилия, где человеку дали бы консультацию, посоветовали, что делать квалифицированно. Поэтому количество реальных заявлений от пострадавших в сотни раз меньше количества упоминаний о проблеме. В свою очередь агрессоров не остановит ничего. Если человек, к примеру, распускает руки, когда выпьет, ни одно заявление не заставит его прекратить этим заниматься. Плюс безнаказанность. Как правило, заявления забираются на следующей день, когда утихают эмоции. И вдобавок, полиция не любит семейные истории, так как забирают заявления и еще жалуются на сотрудников за превышение полномочий», - рассказал он.

Ранее руководитель общественного центра защиты традиционных семейных ценностей на пресс-конференции НСН раскритиковала инициативы некоторых депутатов госдумы и назвалаОксану Пушкину иностранным агентом.