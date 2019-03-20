Психологи подтвердили, что бедные чаще страдают от одиночества

ФОТО: offshoreview.eu

Клинический психолог, эксперт по психологии здоровья, телеведущий Михаил Хорс рассказал НСН, как формируется взаимосвязь между одиночеством и бедностью.

Одиночество россиян связали с их бедностью. Как отмечает РБК, ссылаясь на данные исследования Росстата, участники опроса сами определяли, свой уровень дохода: низкий, высокий или средний. Среди респондентов, считающих свой доход как низкий, 47% пожаловались на одиночество. При этом 20% из них признались, что испытывают это чувство очень часто. Исследователи выяснили, что среди наших соотечественников с высоким доходом от одиночества страдают чуть более 16%. В группе со средними доходами – почти 24%.

Клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал, как формируется взаимосвязь между уровнем достатка человека и его ощущением собственного одиночества.

«Малоимущие чаще не чувствуют себя одинокими, а страдают от этого ощущения. И, в том числе, их страдания в тот момент, когда они чувствуют себя одинокими, являются одним из факторов их "малоимущественности". Разные люди в одинаковых ситуациях испытывают разную интенсивность переживаний, а иногда и разный знак переживаний. Чем больше отрицательных переживаний в жизни человека, тем меньше у него ресурсов для того, чтобы добиваться успехов при прочих равных. Отрицательная эмоция – это некая активность наших нервных тканей, которая требует расхода энергии. Это оказывает серьёзное влияние на состояние всех наших систем. Нервные ткани, вместо того, чтобы заниматься обработкой информации, переживают. Это заставляет их отвлекаться от собственных задач. Чем больше, дольше и сильнее человек переживает, тем меньше у него ресурсов для достижения успехов в жизни», - отметил собеседник НСН.

Кроме того, клинический психолог рассказал о том, почему переживают люди.

«Считается, что человек переживает из-за событий, которые происходят в его жизни или ситуаций, в которые он попадает. Если я попал в ситуацию, в которой мне одиноко, то именно поэтому я испытываю печаль, грусть, тревогу, недовольство и так далее. На самом деле это не так. Неважен уровень достатка: практически все люди попадают в ситуацию, когда они чувствуют себя одинокими одинаковое количество раз. А вот страдают чаще одни, а реже другие, потому что с детства у одних сформировано мнение о том, что одиночество – это плохо и одиноким быть нельзя. А у других – сформировано мнение более самодостаточное. Чем более самодостаточный человек, тем у него больше возможностей зарабатывать больше», - подчеркнул Михаил Хорс.

Также, по словам эксперта по психологии здоровья, чем больше человек привязан к окружающим, чем больше его эмоциональное состояние зависит от мнения окружающих, от их наличия, тем меньше у него возможностей добиваться большего, в том числе, и в финансовом плане. В семьях с большим достатком меньше ограничивающих установок, в частности, установок, связанных с одиночеством.

При этом собеседник НСН подчеркнул, что выход из сложившейся ситуации есть. Сейчас человек какого угодно достатка может выйти в интернет, послушать радио или спросить у Яндекса, как чувствовать себя менее одиноким. Информация доступна. Поэтому у людей с этими ограничивающими установками гораздо больше шансов. В конце концов есть психологи.

Добавим, также в ходе исследования Росстата выяснилось, что мужчины чувствуют себя одинокими значительно реже представительниц прекрасного пола. Если среди женщин 30,2% рассказали о том, что испытывают одиночество, то у мужчин этот показатель составил 18,3%.

Резюмируя, Михаил Хорс подчеркнул, что женщины острее ощущают одиночество, чем мужчины по той причине, что их с детство учат быть зависимыми от сильного пола.

«Сейчас ещё не ушло и какое-то время не уйдет мнение о том, что женщина должна быть замужем. И если она не замужем, то это плохо. Это мнение более распространено – как установка, чем то, что мужчина должен быть женат», - заключил клинический психолог.

Между тем, в феврале бельгийские ученые-микробиологи из Левенского католического университета выяснили, что у людей с депрессией отсутствуют несколько видов кишечных бактерий. Исследование, в котором приняли участие 1054 человека, показало, что у людей с психологическим расстройством бактерий Flavonifractor было больше, а бактерий родов Coprococcus и Dialister меньше, чем у тех, кто находился в стабильном состоянии. Такие результаты были получены вне зависимости от того, принимали испытуемые антидепрессанты или нет. По мнению ученых, данные исследования в будущем могут привести к новым методам лечения депрессивных расстройств.

Клинический психолог и эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс объяснил НСН, что подход к лечению депрессии очень индивидуален и напрямую зависит от того, какого происхождения это заболевание.