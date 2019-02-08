Психолог отнёс орехи к «временным мерам» в борьбе с депрессией

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Клинический психолог, эксперт по психологии здоровья, телеведущий Михаил Хорс рассказал НСН, что любовь к облегчающим депрессию орехам может привести к ожирению.

Грецкий орех является лучшим продуктом для борьбы с депрессией. К такому заключению пришли специалисты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Они провели исследование, в котором приняли участие 26 тысяч человек. В ходе эксперимента специалисты разделили респондентов по группам в зависимости от отношения к орехам. В итоге выяснилось, что те, кто потреблял в сутки хотя бы 24 грамма грецких орехов, намного реже сталкивались с депрессией, чем те, кто игнорировал этот продукт.

Клинический психолог, эксперт по психологии здоровья, телеведущий Михаил Хорс объяснил НСН, что некоторые продукты, в том числе и орехи, стимулируют выработку нейромедиаторов, отвечающих за хорошее настроение:

«В основном, этом дофамин и бета-эндорфин. Однако стоит помнить, что продукты, которые сильнее всего стимулируют выработку этих нейромедиаторов, одновременно вызывают зависимость. Это сахар, глютеновая мука, жир – всё самое калорийное стимулирует выработку дофамина и бета-эндорфина и человеку временно становится легче. Напомню, что у орехов калорийность на уровне жирного мяса – свинины. А вот дальше нужно продолжать наращивать дозу этого продукта, потому что мозг начитает относиться к этому стимулированию толерантно. Поэтому человек начинает употреблять их больше, и, как следствие, набирать вес»,- отметил собеседник НСН.

Михаил Хорс заявил, что орехи, конечно, можно есть, но это – временная мера. Нужно понимать, что они не влияют на саму причину депрессии. Они временно влияют лишь на эмоциональное состояние.

«Хочу напомнить, что человек испытывает системные негативные психические состояния, которые, по сути, и есть депрессия, не из-за событий и ситуаций, в которых он оказывается. А из-за своего протеста против этих событий. То есть, из-за своего убеждения в том, что таких событий с ним быть не должно, что они обязательно плохие. И чем больше он имеет категоричных мнений, тем сложнее ему живётся, и тем больше у него возможностей испытывать депрессию», - уточнил клинический психолог.

Собеседник НСН добавил, что наиболее подверженные депрессии люди – те, кто склонен идеализировать себя и окружающих людей. Это такой перфекционизм в патологической форме, когда происходит навязчивое стремление к совершенству. Категоричное требование от других людей и от себя быть совершенным, приводит к конфликту с реальностью. А он перерождается в депрессию.

Эксперт по психологии здоровья добавил, что, безусловно, можно и орешками подкрасить мир, но нужно правильно работать со своим категоричным перфекционизмом, и поменьше требовать от себя и других людей. Это и позволит всем быть такими, какими им хочется прямо сейчас.

Добавим, специалисты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе также обратили внимание на то, что грецкий орех содержит α-линоленовую кислоту, которая принимает активное участие в метаболизме. Кроме того, этот продукт помогает улучшить когнитивные способности, а также препятствуют процессу старения организма.