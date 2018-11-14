Информационная гигиена. Психолог о борьбе с депрессией от соцсетей

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В эфире НСН эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс рассказал, чем опасны социальные сети и как снизить до минимума время виртуального общения.

Социальные сети провоцируют у пользователей чувство одиночества и могут довести до депрессии. К такому выводу пришли психологи из Пенсильванского университета в Соединенных Штатах. В ходе исследования среди студентов-активных пользователей Facebook, Instagram и Snapchat одним было предложено сократить время виртуального общения, а вторым заходить в свои аккаунты в обычном режиме. Эксперимент показал – чем больше времени молодые люди проводят в соцсетях, тем депрессивное они себя чувствуют.



В эфире НСН клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс объяснил психологический дискомфорт любителей соцсетей реакцией мозга на поступающую информацию.

«Чем больше пользуешься соцсетями, тем депрессивнее себя чувствуешь, когда ими не пользуешься. Обилие информации в соцсетях перевозбуждает центры головного мозга, отвечающие за выработку дофамина - нейромедиатора, который отвечает за наше хорошее настроение. Когда человек выходит из соцсети, этот центр временно отдыхает. Мозг привыкает вырабатывать дофамин только под воздействием такой яркой информации. Если этого нет, то человек чувствует себя подавленно, не в своей тарелке», - рассказал психолог.

Попасть под влияние соцсетей очень легко, но если контролировать и дозированно ими пользоваться, можно обезопасить себя от нервных расстройств, депрессии и апатии к жизни, считает Михаил Хорс.

«Необходима информационная гигиена. С детства желательно приучать детей пользоваться соцсетями очень дозированно. Но сделать это сложно, на детей ведь влияют не только родители, но и сверстники, школа. Рассчитывать на стопроцентный результат не стоит. Нужно стараться развивать другие сферы жизни, с самого детства учить детей самим находить себе занятие. У нас выросло уже целое поколение людей, которые не знают, чем себя занять, начинают сильно нервничать. А смартфон - это самое быстрое, что можно сделать, поэтому уходят туда», - добавил собеседник НСН.

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