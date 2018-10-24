Психолог объяснила массовую одержимость девушек керченским стрелком

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Семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН пояснила, почему девушки пишут любовные послания Владиславу Рослякову.18-летний Владислав Росляков, устроивший бойню в Керченском политехническом колледже, стал предметом восхищения молодых девушек. В соцсетях появляются записи, где они признаются в теплых чувствах к студенту. Некоторые юные дамы жалеют Рослякова, признаются ему в любви, другие пишут, что «помешались» на нем. Еще одна категория тех, кто хотел бы помочь Владиславу, «поговорить по душам», чтобы тот не доводил им задуманное до конца.
Семейный психолог Светлана Бояринова в интервью НСН попыталась найти логику в поступках этих девушек.
«Все эти записи не означают симпатии к этому молодому человеку. Нынешнее поколение очень любит эпатировать, любит делать что-то шокирующее. Чаще всего пишут с фейковых страниц, это обычный хайп. Современные подростки слишком раскрепощенные, неуправляемые. Из 100% сообщений, мне кажется, только 10% так думают. Но в любом случае нужно на подобные записи обращать внимание, выяснять, кто их делал. Лучше перестраховаться, чем пустить на самотек», - пояснила причины столь неординарного поведения некоторых подростков Бояринова.
В психологии существует термин «синдром Красной шапочки», когда девушки влюбляются в агрессивных мужчин. Специалисты объясняют подобные чувства тем, что девушки находясь рядом с такими представителями социума, чувствуют себя более защищенными. Известный немецкий психиатр Борвин Банделов объясняет, что женщину, влюбившуюся в убийцу и насильника, манит его животное начало, его темная сторона.
Еще одним фактором «влюбленности в плохих мальчиков» становится травма, которую девушка перенесла в детстве.
«Раньше из поп-звезд создавали идолов, сейчас из кого-то другого. Керческий стрелок, устроивший бойню, таким образом показал себя. Они думают, что он - особенный, не то что их одноклассники – тюфяки. И девушки этого возраста способны создавать кумиров… А сколько женщин влюблялись в убийц, сидящих в тюрьмах. Таких неблагополучных дам, увы, немало», - резюмировала Светлана Бояринова.
Напомним, Владислав Росляков покончил с собой, предварительно расстреляв 20 студентов и преподавателей колледжа, на четвертом курсе которого он обучался. Есть версия, что главной целью студента была директор учреждения Ольга Гребенникова, но она покинула колледж за несколько минут до трагедии.
Ранее НСН писала, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в связи с трагедией в Керчи потребовал усилить контроль за оборотом оружия и боеприпасов.