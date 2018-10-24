Психолог объяснила массовую одержимость девушек керченским стрелком

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Семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН пояснила, почему девушки пишут любовные послания Владиславу Рослякову.

18-летний Владислав Росляков, устроивший бойню в Керченском политехническом колледже, стал предметом восхищения молодых девушек. В соцсетях появляются записи, где они признаются в теплых чувствах к студенту. Некоторые юные дамы жалеют Рослякова, признаются ему в любви, другие пишут, что «помешались» на нем. Еще одна категория тех, кто хотел бы помочь Владиславу, «поговорить по душам», чтобы тот не доводил им задуманное до конца.

в интервьюпопыталась найти логику в поступках этих девушек.

«Все эти записи не означают симпатии к этому молодому человеку. Нынешнее поколение очень любит эпатировать, любит делать что-то шокирующее. Чаще всего пишут с фейковых страниц, это обычный хайп. Современные подростки слишком раскрепощенные, неуправляемые. Из 100% сообщений, мне кажется, только 10% так думают. Но в любом случае нужно на подобные записи обращать внимание, выяснять, кто их делал. Лучше перестраховаться, чем пустить на самотек», - пояснила причины столь неординарного поведения некоторых подростков Бояринова.В психологии существует термин «синдром Красной шапочки», когда девушки влюбляются в агрессивных мужчин. Специалисты объясняют подобные чувства тем, что девушки находясь рядом с такими представителями социума, чувствуют себя более защищенными. Известный немецкий психиатр Борвин Банделов объясняет, что женщину, влюбившуюся в убийцу и насильника, манит его животное начало, его темная сторона.

Еще одним фактором «влюбленности в плохих мальчиков» становится травма, которую девушка перенесла в детстве.

«Раньше из поп-звезд создавали идолов, сейчас из кого-то другого. Керческий стрелок, устроивший бойню, таким образом показал себя. Они думают, что он - особенный, не то что их одноклассники – тюфяки. И девушки этого возраста способны создавать кумиров… А сколько женщин влюблялись в убийц, сидящих в тюрьмах. Таких неблагополучных дам, увы, немало», - резюмировала

Напомним, Владислав Росляков покончил с собой, предварительно расстреляв 20 студентов и преподавателей колледжа, на четвертом курсе которого он обучался. Есть версия, что главной целью студента была директор учреждения Ольга Гребенникова, но она покинула колледж за несколько минут до трагедии.