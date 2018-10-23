«Держать руку на пульсе». Эксперт о работе психологов в Керчи

Психолог рассказал НСН, что подростков нужно убедить не стесняться обращаться за помощью к специалистам.

Керченский политехнический колледж возобновил работу после трагедии. Студенты учатся в другом корпусе, а в пострадавшем от взрыва здании запланирован капремонт. Учёба у всех групп началась с классных часов. Напомним, 17 октября студент Владислав Росляков взорвал самодельное устройство, а затем начал расстреливать подростков и преподавателей. От его рук погибло 20 человек, были ранены несколько десятков. Убийца покончил с собой.

Клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс в эфире НСН заявил о необходимости тщательной работы специалистов со студентами после трагедии.

«Правильно, что восстановили занятия. Деятельность чаще всего помогает отвлечься. Ребята зайдут и в тот корпус со временем, пройдут через внутреннее сопротивление, это как раз поможет не так глубоко погрузиться в эти переживания. Обязательно нужно, чтобы там работали психологи. Нужно всем объявить, что сожаление и страх – это нормальная реакция, но если эти чувства испытываются постоянно, нужно обратиться к специалисту. Желательно, чтобы на месте были кризисные психологи из МЧС, которые имеют опыт работы с человеческим горем и потерями», - отметил он.

Собеседник НСН предположил, что в данной ситуации, возможно, даже понадобятся компетентные люди для работы с суицидальными настроениями у подростков.

«Если эти события лягут на какой-то личностный кризис, могут возникнуть неприятные последствия. Желательно ближайшие месяц-два держать руку на пульсе. Нужно постоянно напоминать этим ребятам, что обращаться за помощью – это нормально. У нас в обществе есть стереотип, который хоть и исчезает постепенно, но еще жив – что если человек обращается за помощью, значит он слабохарактерный. А в современном мире это неправильно, так как вокруг выросшее количество стресс-факторов, и обращаться за помощью – это правильно и эффективно», - напомнил он.

Ранее сообщалось, что пострадавшие при стрельбе и взрыве в керченском политехническом колледже начали получать денежные выплаты. В воскресенье денежную компенсацию в размере 500 тысяч рублей получили первые 20 человек. Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей, пообещал глава Крыма Сергей Аксенов.