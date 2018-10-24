Среда
24 октября
USD 65.31
EUR 74.86
Горячие новости

Совбез потребовал усилить контроль за продажей оружия после трагедии в Керчи

24 Октября 2018 в 08:36
Совбез потребовал усилить контроль за продажей оружия после трагедии в Керчи

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в связи с трагедией в Керчи потребовал усилить контроль за оборотом оружия и боеприпасов.

На совещании в Новосибирске он назвал произошедшее в крымском городе «показательным случаем с точки зрения неэффективной организации профилактической работы среди молодежи».

Патрушев считает, что ситуацию нужно кардинально менять, но для этого необходимо провести тщательный анализ условий и обстоятельств, которые способствуют совершению подобных преступлений, отмечает РЕН-ТВ.

Секретарь Совбеза также отметил растущий уровень террористической активности и высокую вероятность проникновения международных террористов в регионы Сибири.

По его данным, за девять месяцев этого года в регионе возбуждено 56 уголовных дел о преступлениях террористической направленности.

Ранее в эфире НСН клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс заявил о необходимости тщательной работы специалистов со студентами после трагедии в Керчи.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.