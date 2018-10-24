Совбез потребовал усилить контроль за продажей оружия после трагедии в Керчи

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в связи с трагедией в Керчи потребовал усилить контроль за оборотом оружия и боеприпасов.

На совещании в Новосибирске он назвал произошедшее в крымском городе «показательным случаем с точки зрения неэффективной организации профилактической работы среди молодежи».

Патрушев считает, что ситуацию нужно кардинально менять, но для этого необходимо провести тщательный анализ условий и обстоятельств, которые способствуют совершению подобных преступлений, отмечает РЕН-ТВ.

Секретарь Совбеза также отметил растущий уровень террористической активности и высокую вероятность проникновения международных террористов в регионы Сибири.

По его данным, за девять месяцев этого года в регионе возбуждено 56 уголовных дел о преступлениях террористической направленности.

Ранее в эфире НСН клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс заявил о необходимости тщательной работы специалистов со студентами после трагедии в Керчи.