Психолог назвал нормой поведение пятиклассников на акции «Без баб»

Клинический психолог и заслуженный учитель РФ рассказали о причинах поведения пятиклассников, устроивших акцию «Без баб».

Ученики пятых классов школы во Всеволжском районе Ленобласти провели 8 марта акцию «Без баб», об этом в Facebook рассказала мать одной из учениц. По ее словам, мальчики расклеили по школе листовки с надписью «Без баб» и перечеркнутым гендерным обозначением женщины, такие же стикеры ребята наклеили себе на лоб. Отмечается, что ребята ударили нескольких девочек.

Клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс в эфире НСН рассказал, что на поведение мальчиков влияет половое созревание и интернет.

«Довольно агрессивное отношение к девочкам - это такая поведенческая норма в сообществах мальчиков. Даже когда не было интернета, дергать их за косички, прятать портфели – это была норма. Другой вопрос – это этап полового созревания, на который можно влиять. Все больше времени подростки проводят в интернете, вымышленный виртуальный мир у детей путается с реальностью. На данном этапе интернет – способ управления умами и психикой больших групп людей, а дети-подростки – наиболее слабая часть общества, у которых психика не сформирована еще, личностные качества гибкие. Какой-нибудь шуточный мем может быть воспринят подростками как некое всемирное движение, которого на самом деле в реальности не существует, но в интернете это будет выглядеть очень убедительно. Когда это складывается с подростковой протестностью и половым созреванием, то это может привести к агрессивному поведению», - пояснил Михаил Хорс.

Психолог посоветовал родителям не бояться идти на прямой конфликт с ребенком и проверять его степень ответственности. По его мнению, причина инфантилизма молодежи кроется в том, что в свое время родители их не ограничивали.

«Родителям важно помнить, что в современном мире воспитанием их детей занимается не только они и школа, но еще и интернет. Важно принять, что идет воздействие на психику наших детей, следует учитывать этот фактор. Родители боятся пойти на прямой конфликт с ребенком: забрать телефон, ограничить возможность пользования интернетом, боятся потерять любовь и доверие. Здесь важно помнить, что подросток еще не ребенок, но и не взрослый. Его важно проверять: дать ему ответственность и наблюдать, если не может – отнимать. Ничего страшного, конфликты и обиды – это часть жизни. Тогда ребенок растет социально развитым, он поймет, что в жизни есть не только возможности, но и ограничения, тогда ему гораздо легче входить во взрослую социальную среду», - рассказал психолог.

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в свою очередь назвал возможной причиной такого поведения потерю нравственного воспитания и отсутствие человечной атмосферы в школе.

«Это результат того, что во многом школы потеряли, то, что раньше называлось нравственное воспитание. Здесь речь не о том, чтобы лекции какие-то читать. Если дух школы пропитан атмосферой человеческой, это просто невозможно. Есть огромное количество мероприятий, когда ребята подготовили совершенно пронзительный концерт для педагогов, провели конкурс тортов, они видели, как учителя мужчину уже немолодые сделали флешмоб и рэп, посвященный женщинам. Это те вещи, которые не вписываются в традиционные сегодня тренды - рейтинги школ, сдача ЕГЭ. Это важно, но одно другому не мешает. Поэтому если стилистика школы на это настраивает, то такой глупости не будет, а это, конечно, глупость», - подчеркнул педагог.

Популярный в сети мем «Без баб» появился из телесериала «Счастливы вместе», такое название носило общество, созданное Геной Букиным. Фраза «Без баб» вместо со стоп-кадрами из сериала стали мемами, которые прославляют свободу мужчин от женского общества. Ранее актер Виктор Логинов, сыгравший Гену Букина, в эфире НСН заявил, что не имеет никакого отношения к акции «Без баб».