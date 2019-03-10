Ленинградские пятиклассники отпинали школьниц в честь 8 Марта

Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Учащиеся пятых классов из Кудрово Ленинградской области провели в школе акцию «Без баб». Она была организована в честь 8 Марта. Информацию об этом разместила мать одной из школьниц на личной странице в Facebook.

Акция началась с расклеивания листовок с перечеркнутым символом Венеры, а затем инициаторы начали пинками сопровождать проходящих мимо школьниц. Именно об этом и сообщила женщина, дочь которой, ученица восьмого класса, пострадала от агрессии пятиклассников.

Пользователи предположили в комментариях к записи о том, что школьники могли инициировать акцию «Без баб» благодаря одноименному интернет-сообществу в «Одноклассниках».