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Ленинградские пятиклассники отпинали школьниц в честь 8 Марта

10 Марта 2019 в 19:32
Ленинградские пятиклассники отпинали школьниц в честь 8 Марта
Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Учащиеся пятых классов из Кудрово Ленинградской области провели в школе акцию «Без баб». Она была организована в честь 8 Марта. Информацию об этом разместила мать одной из школьниц на личной странице в Facebook.

Акция началась с расклеивания листовок с перечеркнутым символом Венеры, а затем инициаторы начали пинками сопровождать проходящих мимо школьниц. Именно об этом и сообщила женщина, дочь которой, ученица восьмого класса, пострадала от агрессии пятиклассников.

Пользователи предположили в комментариях к записи о том, что школьники могли инициировать акцию «Без баб» благодаря одноименному интернет-сообществу в «Одноклассниках».

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