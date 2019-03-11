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Общество

Исполнитель роли Гены Букина открестился от акции пятиклассников «Без баб»

11 Марта 2019 в 18:03
Исполнитель роли Гены Букина открестился от акции пятиклассников «Без баб»
Актер Виктор Логинов, сыгравший в сериале идейного вдохновителя движения, рассказал в эфире НСН, как он сам в детстве дрался, но его оппонентами были мальчики.

Учащиеся пятых классов школы «Центр образования «Кудрово» во Всеволжском районе Ленобласти объявили акцию «Без баб». Как сообщила мать одной из учениц в Facebook, школьники расклеивали листовки и стикеры с этой надписью и перечеркнутым гендерным обозначением женщины. По ее словам, мальчики вели себя агрессивно и «отпинали» нескольких девочек.

Популярный в сети мем «Без баб» возник из телесериала «Счастливы вместе», такое название носило общество, созданное Геной Букиным. Полностью аббревиатура расшифровывалась как «Борцы Екатеринбурга За Беспощадное Абсолютное Бабоистребление». Фраза «Без баб» и кадры из сериала стали мемами, высмеивающими феминизм. 

Актер и телеведущий, исполнитель роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе» Виктор Логинов в эфире НСН рассказал, что в его детстве школьники не занимались перфомансами, их в первую очередь интересовала учеба и одноклассницы.

«Это никоим образом не относится ко мне. Не было никаких перфомансов у нас, мы занимались учебой, в лучшем случае за гаражами курили и дрались из-за девочек», - пояснил актер.

Актер отметил, что слышал про эту историю, но совершенно «не рефлексирует по этому поводу».

В свою очередь директор школы Игорь Соловьев назвал акцию пятиклассников «Без баб» простой детской шалостью и опроверг физическое насилие со стороны пятиклассников, сообщило РИА «Новости». Он отметил, что дети переживают из-за общественного резонанса, сейчас с ними работают психологи. 

После выхода сериала, идеи общества «Без баб» стали активно раскручиваться в сети. Так, еще в 2008 году во «ВКонтакте» появились сообщества под этим брендом, участники обсуждали пиво, футбол и другие «мужские» интересы. Первые мемы стали гулять в Рунете в конце 2000-ых, практически на всех из них были кадры с героями сериала Геной Букиным или Толей Полено в соответствующих футболках. 
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