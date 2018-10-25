Кардиолог рассказал, как избежать сердечного приступа зимой

В эфире НСН Юрий Конев заявил, что в России зимой есть только один способ сохранить сердце здоровым.

По результатам исследования, проведенного шведскими учеными, в зимой риск сердечного приступа возрастает на 10%. Кроме того, по мнению специалистов, на сердечные ритмы сильно влияют экология и стресс. Однако холод в этом случае играет решающую роль.

Ученые утверждают, что зима особенно опасна для людей, перенесших инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST, что является наиболее опасной разновидностью этой болезни. У таких людей влияние холода на работу сердца прослеживается особенно ярко. Исследование проводилось среди 270 тысяч граждан Швеции с 1998 по 2013 года.

В эфире НСН врач-кардиолог, профессор Юрий Конев упрекнул шведских ученых в отсутствии новизны исследования. Он отметил, что об опасности зимы стало известно еще два столетия назад.

«Ничего нового они не открыли. Этот факт известен уже давно под названием холодовая стенокардия. Наверное, со времен Гебердена, который открыл стенокардию более 200 лет назад. Провоцирующий холод, сильный коронарный спазм, повышение вязкости крови. Новое - хорошо забытое старое. В этом смысле 4/5 территории России неблагоприятны для проживания людей. Это тоже известно уже лет 100. Мы изучали этот вопрос», — заявил специалист.

По его словам, исследования в этой области проводились еще в советское время. В частности ученые изучали переселенцев и постоянных жителей Сибири.

«Исследования говорили о том, что приезжие в Сибирь из других климатических зон (мигранты) всегда чувствовали себя хуже. И все сентенции [нравоучительные изречения — прим. НСН] о крепком сибирском здоровье не выдерживают критики. Например, вот такой элементарной физиологической разборки. Поэтому единственный способ себя обезопасить, это жить там, где родился, а желательно родиться в теплом средиземноморском климате», — посоветовал эксперт.

Юрий Конев отметил, что при отсутствии возможности переехать в теплый климат можно использовать различную профилактику. Однако из-за того, что для каждого человека профилактика разная, кардиолог посоветовал обратиться за индивидуальной консультацией к врачу.



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