Психиатр опроверг связь между шизофренией и месяцем рождения

Психотерапевт высшей категории в эфире НСН поставил под сомнение выводы датских ученых.

Группа австралийских и датских ученых выяснила, что те, кто родился зимой или весной, больше подвержены развитию шизофрении. Ученые собрали информацию почти о трех тысячах жителях Дании и определили, что примерно половина опрошенных страдала от шизофрении, и почти все они родились весной или зимой. Исследователи пришли к выводу, что у таких людей при рождении в крови содержится мало витамина D. Это следствие недостатка солнечного света, который сказывается на матери во время беременности.

Врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович скептически оценил в эфире НСН результаты данного исследования.

«Я думаю, что здесь немного по-другому складывается ситуация. Не какое-то межсезонье влияет, а потому что у них ментальность закреплена немного иначе. Некоторые специалисты кодируют особенности личности как проявление болезни. Скандинавская ментальность очень специфична, что как раз находит отражение в этих проявлениях. Витамин D определяет такое заболевание как рахит, и наша страна пережила не раз и не по одному году множество войн, голод и рахит в таком объеме и в таком количестве, что по данным педиатров, каждый третий ребенок до 1 года в Москве страдает каким-то рахитическим проявлением. Усмотреть связь между шизофренией и рахитом я бы не смог. У нас тогда все должны быть шизофрениками без исключения. К счастью, это не так. Процент по СССР и РФ никогда не превышал двух, поэтому мне кажется, что это сомнительное исследование», - отметил специалист.

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