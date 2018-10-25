Депутат предложил назначить психиатров ответственными за преступления сумасшедших

Депутат Евгений Марченко на пресс-конференции НСН сообщил о необходимости изменения процедуры получения лицензии на приобретение оружия.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Тайны керченской трагедии: От свидетелей Иеговы до «чёрных копателей».

17 октября в городе Керчь произошло нападение на учителей и учащихся Политехнического колледжа. Студент этого учебного заведения 18-летний Владислав Росляков убил 20 человек, ранил несколько десятков, после чего покончил с собой.

Член Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко сообщил на пресс-конференции НСН, что закон об оружии нуждается в корректировке.

«У нас с коллегами идут обсуждения, какие необходимо вносить изменения, в частности, в закон об оружии. На сегодняшний день для получения лицензии на оружие, человек получает справку в психоневрологическом диспансере. Вы даете паспорт, а вам дают справку, что вы не стоите на учете. Но реально вас никто не смотрит, с вами никто не беседует, и как таковой проверки психической нормальности нет. Все носит достаточно формальный подход. Точно так же и с наркологическим диспансером. Они смотрят по своим базам, если человек не привлекался, то ему выдают, что он здоров. Это нужно законодательно менять. Необходимо вводить процедуру, при которой специальный доктор должен общаться с тем человеком, он должен ставить свою подпись и нести ответственность за эту подпись. А пока у нас бардак», - заключил он.

Ранее в ходе пресс-конференции эксперт по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков заявил, что медицинскую справку можно приобрести за малые деньги. Он предложил ужесточить со стороны государства контроль за их выдачей.