Психиатр о песне Монеточки «Чайлдфри»: Это прямой призыв к суициду!

ФОТО: Стоп-кадр из клипа «Чайлдфри»

Врач-психотерапевт высшей категории напомнил НСН, что разум человека становится способен взвешенно анализировать информацию только к 26-ти годам.

Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в пресс-центре НСН проанализировал отрывок песни певицы Монеточки «Чайлдфири». Это произведение не только стало предметом дискуссии, но и породило законодательную инициативу депутата Виталия Милонова. Он обратился к главе Минкульта РФ Владимиру Мединскому с просьбой рассмотреть вопрос возрождения цензуры в России.

Психиатр оценил строчку: «Послушай мой совет в формате мр3: Не жди, пока состаришься, скорей умри…», и пришёл к однозначному выводу, что это прямой призыв к суициду.

«Мне кажется, что здесь двух мнений быть не может. Всё звучит очень однозначно, императивно, директивно — это призыв. Что касается недозревшего разума 15-летнего подростка, который может это услышать, то нейрофизиология нам говорит о том, что дозревает этот 15-летний только к 26 годам», — заявил Федорович.

Ранее автор инициативы о введении цензуры, депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал НСН, почему творчество Монеточки не достойно находиться в культурном пространстве России.