Милонов: Не сравнивайте Монеточку с революционером Егором Летовым

Депутат разъяснил НСН, почему творчеству певицы Елизаветы Гырдымовой не место в российской культуре.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в пресс-центре НСН разъяснил свою инициативу по восстановлению в России института цензуры. Он призвал общество заняться очисткой культурного пространства от «нечистот», к которым отнёс творчество певицы Монеточки.

«Мы хотели бы, чтобы государство обращало внимание не только на маньяков и насильников, на пирамиды МММ, но хотя бы чуть-чуть и на заполнение общественного пространства контентом, который на сегодняшний день представляется абсолютному большинству контентом ненадлежащего качества. Подростковую музыку никто на безопасность не проверяет. И давайте не сравнивать гражданку Гырдымову, которая себя называет купюркой или чириком, монеткой, с Егором Летовым, который был революционером, искренним человеком. И эта попса, которая изливается в уши наших детей, должна быть остановлена самим обществом», — заявил Милонов.

При этом он отметил, что речь не идёт о полном и тотальном контроле над культурой. По его мнению, обществу необходим фильтр, отделяющий искусство от деструктивного контента.

«Зачистку надо начинать с отдельных личностей. Я не говорю о запрете, о вкусовщине, этим комсомольцы занимались. Я говорю о фильтре деструктивного контента. Поэтому если открыла гражданка Гырдымова свой рот для произнесения звуков под музыку и начала извергать из себя, видимо, внутриутробное содержимое своих духовных глистов в песне “Чайлдфри”, то должна получить по заслугам», — заключил Милонов.

Ранее прокуратура отменила пять концертов молодёжных исполнителей в Нижнем Новгороде из-за распространения запрещенной информации среди детей. В их число попали Монеточка, Jah Khalib, HammAli & Navai и другие. В ходе проверки было установлено, что песни исполнителей содержат нецензурную брань и информацию, «способную вызвать желание употребить алкоголь и запрещенные вещества». После этого Милонов обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с предложением восстановить институт цензуры в России.