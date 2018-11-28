Пряник или кабала? Путин подписал закон о старте налогового эксперимента для самозанятых

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Пилотный проект по вводу налога для самозанятых будет действовать в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит налоговый эксперимент для самозваных граждан. Режим будет действовать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации 27 ноября. Налоговый эксперимент начнётся 1 января 2019 года и продлится до 31 декабря 2028 года. Он затронет граждан, которые не имеют работодателя и наёмных сотрудников по трудовым договорам.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в эфире НСН признался, что скептически относится к инициативе.

«Трудно себе представить, чтобы уборщица, домработница, няня приходила к своему заказчику и на смартфоне электронный чек формировала. Всё это похоже на прощупывание общественного мнения. Я скептически отношусь к эксперименту в 4 регионах по легализации самозанятых», - отметил депутат.

В то же времяв эфире пояснил , что для самозанятых должен существовать метод кнута и пряника.

«Судя по тому, что мы до сих пор не можем выманить их (самозанятых – примечание НСН) из тени, я думаю, что “пряники” должны быть. Но здесь не надо перестараться, всё-таки вопросы справедливости на сегодняшний день существуют. С другой стороны, мы должны понимать, что у государства должны быть и какие-то меры воздействия», - пояснил сенатор.

Ранее опрос показал, что только 13% россиян из регионов, которые участвуют в эксперименте, готовы зарегистрироваться в качестве самозанятых. Тогда общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко в эфире НСН заявил, что граждане не полезут в эту «кабалу».

«Массовой регистрации людей не будет. Кто будет регистрироваться в этом приложении? Некоторые ИПшники переведут часть сотрудников своих компаний туда. Никто из тех, кто работал самостоятельно, туда не пойдет, будет незначительный процент. Никакими мерами туда не затянут людей. Те, кому до этого не был удобен режим ИП, не пойдут в эту кабалу», - заключил в эфире НСН Потапенко.

Напомним, налог для физических лиц составит 4% от дохода. Если же оказанием услуг занимаются юридические лица или индивидуальные предприниматели, то они должны будут платить налог в размере 6%. Однако режим не затронет лиц, которые занимаются продажей подакцизных товаров, добычей полезных ископаемых, перепродажей товаров и имущественных прав, а также тех, кто занимается предпринимательством в интересах третьего лица (для этого должен быть заключён договор).