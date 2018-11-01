Омбудсмен: Самозанятые не дадут заманить себя в налоговую кабалу

Предприниматель и экономист заявил НСН, что самозанятые граждане не выйдут из тени.
Только 13 процентов россиян готовы зарегистрироваться в качестве самозанятых в случае принятия соответствующего закона. Это следует из результатов опроса, проведенного порталом Rabota.ru. Опрос проводился в четырех регионах России: Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане. Они выбраны для проведения эксперимента с 2019 по 2028 год. Если его признают успешным, налог распространится на всю территорию России.
Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко в эфире НСН выразил уверенность, что россияне не готовы добровольно заявить о своих дополнительных заработках.
25 октября законопроект о введении налога на самозанятых был одобрен Госдумой в первом чтении. Жители указанных регионов, занимающиеся бизнесом без найма сотрудников, должны будут зарегистрироваться и платить налог: четыре процента от дохода, полученного от физических лиц, шесть процентов — от юридических.