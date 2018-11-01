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Общество

Омбудсмен: Самозанятые не дадут заманить себя в налоговую кабалу

1 Ноября 2018 в 13:37
Омбудсмен: Самозанятые не дадут заманить себя в налоговую кабалу

Предприниматель и экономист заявил НСН, что самозанятые граждане не выйдут из тени.

Только 13 процентов россиян готовы зарегистрироваться в качестве самозанятых в случае принятия соответствующего закона. Это следует из результатов опроса, проведенного порталом Rabota.ru. Опрос проводился в четырех регионах России: Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане. Они выбраны для проведения эксперимента с 2019 по 2028 год. Если его признают успешным, налог распространится на всю территорию России.

Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко в эфире НСН выразил уверенность, что россияне не готовы добровольно заявить о своих дополнительных заработках.

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«Одно дело говорить, а другое дело мерить. Массовой регистрации людей не будет. Законопроект-то примут, на этот счет даже нет сомнений, потому что нужно закрыть те израсходованные средства, сделанные дела и нанятых людей. Не бывает такого, чтобы откуда-то вынули деньги из бюджета, которого ранее не существовало. Есть уже какое-то мобильное приложение. В прошлом году не было в планах этого приложения. Не было на него заложено в бюджет. Кто будет регистрироваться в этом приложении? Некоторые ИП-шники переведут часть сотрудников своих компаний туда. Никто из тех, кто работал самостоятельно, туда не пойдет, будет незначительный процент. Никакими мерами туда не затянут людей. Те, кому до этого не был удобен режим ИП, не пойдут в эту кабалу», - добавил он.

25 октября законопроект о введении налога на самозанятых был одобрен Госдумой в первом чтении. Жители указанных регионов, занимающиеся бизнесом без найма сотрудников, должны будут зарегистрироваться и платить налог: четыре процента от дохода, полученного от физических лиц, шесть процентов — от юридических.

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