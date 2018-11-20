Депутат: Штрафовать самозанятых - плодить нищету!

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в эфире НСН прокомментировал идею о введении штрафов для официально безработных за неуплату взносов в социальные фонды.

В Госдуме появилась инициатива обязать самозанятых граждан платить за себя все страховые взносы в социальные фонды. Такую идею озвучил член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. По его задумке, тех, кто не станет платить, будут штрафовать. Вострецову не нравится, что 18 миллионов россиян официально нигде не работают, однако, по его словам, многие из них самозаняты. Они не платят страховых взносов, но при этом, как и официально работающие, имеют право на получение социальных гарантий от государства.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в эфире НСН выступил с резкой критикой такой инициативы. Он подчеркнул, что она не оформлена в виде законопроекта.

«Это только озвученная идея. Полагаю, что сейчас вообще неправильно эти темы поднимать на фоне довольно скандальной пенсионной реформы, после неоднозначно воспринятой в обществе идеи о самозанятых гражданах. Если гражданин не работает, откуда он возьмет средства, чтобы перечислять в эти фонды? Это что-то подобное озвученному ранее налогу на тунеядство, к чему мы тоже отрицательно отнеслись, поскольку итак 20 миллионов граждан живут за чертой бедности. То есть, это только увеличивать нищету. Часть официально безработных граждан – самозанятые, однако они нередко вынужден идти на условия работодателя, который говорит, что из-за непомерных налогов может только неофициально оформить на работу, выплачивая зарплату в конверте. Я скептически отношусь к эксперименту в 4 регионах по легализации самозанятых. Трудно себе представить, чтобы уборщица, домработница, няня приходила к своему заказчику и на смартфоне электронный чек формировала. Всё это похоже на прощупывание общественного мнения. Инициатива Вострецова, даже, если будет внесена официально, вряд ли найдёт поддержку в Госдуме», - подчеркнул депутат.

Ярослав Нилов напомнил, что все внебюджетные фонды функционируют по страховому принципу. Поэтому, если человек не работает официально, то он и не получит ничего в случает страхового случая на производстве. Взносы в Фонд обязательного медицинского страхования за безработных выплачиваются из бюджета, при отсутствии взносов в Пенсионный фонд у граждан не формируются пенсионные права.

Государственная дума 15 ноября приняла законопроект о налогообложении самозанятых граждан. 4% должны будут платить те, кто оказывает услуги физическим лицам, и 6%, кто выполняет работу для ИП и компаний. Эксперимент по легализации самозанятых растянется на 10 лет. Он будет проводиться в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.