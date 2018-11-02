Протоиерей назвал Константинопольский патриархат отступнической сектой

Патриарх Константинопольский Варфоломей I на встрече с Папой Римским Бенедиктом XVI

Всеволод Чаплин рассказал НСН, как следует реагировать РПЦ на тревожные заявления Вселенского патриархата.

Русской православной церкви следует отречься от собственной автокефалии, если она не признаёт за Константинополем права выдавать автокефалии другим церквям. С таким заявлением выступил представитель Константинопольского патриархата архиепископ Телмисский Иов (Геча), сообщает «Русская служба Би-би-си». Его слова были связаны с неприятием РПЦ предоставления независимости Украинской православной церкви.

При этом он выразил надежду, что РПЦ образумится и вернётся в единение с Вселенским патриархатом, поскольку Константинополь не желает рвать с ней отношения. Однако, если ситуация затянется, он будет вынужден принять меры для сохранения церковного единства.

Протоиерей Всеволод Чаплин в эфире НСН заявил, что если разбираться в исторических фактах, то можно в ответ легко оспорить автокефалию собственно Константинопольского патриархата.

«Чем дальше, тем меньше становится поводов для дипломатии, и тем больше поводов для прямых слов. Константинополь, по-моему, уже потерял всякий разум, они уже угрожали отнятием автокефалии у чешской церкви, теперь придумывают нечто подобное. Начнём с того, что им автокефалию тоже никто не давал. Если начать копаться в исторических реалиях и пытаться их переписывать, можно сказать вообще, что автокефалия Константинополя была создана светской властью, то есть императором, который учредил там новую столицу. А потом Ватиканом, который породил отпадение от православной церкви Рима. Так что их автокефалия может быть легко оспорена», — заявил Чаплин.

Более того, по его мнению, РПЦ следует объявить Константинополь утратившим статус церкви. Пока это не сделано, рассчитывать, что баланс в церковном мире восстановится, пока не приходится.

«В ответ на все эти странные заявления нам нужно говорить не витиеватым псевдовизантийским языком. Патриарх Кирилл недавно хорошо сказал, что Константинополь перестаёт быть православной церковью, потому что нарушает каноны и идёт по небратскому пути. Так и надо говорить, что Константинопольский патриархат — больше не церковь, это не христианская организация. Я знаю, что даже среди консерваторов есть некоторые споры, можно ли считать Константинополь уже отпавшим от церкви, или для этого нужен Вселенский собор. Но надо устраивать Вселенский собор для тех, кто готов осудить эксперименты Константинополя. Это отступническая организация, по сути, секта. Уже было сказано патриархом Кириллом, что имеет место раскол. Надо это констатировать, и это будет уже точно означать, что у них нет никакой автокефалии, никакой собственной территории, их просто нет. А пока получается, что несколько перьев возомнили себя головой птицы, которая якобы определяет, куда лететь», — заключил Чаплин.

Отметим, что в Русской православной церкви уже отреагировали на слова представителя Константинопольского патриархата. Как заявил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков, в РПЦ обеспокоены душевным и духовным здоровьем архиепископа Телмисского Иова. Также в РПЦ выразили готовность оказать ему помощь в необходимом лечении и направить его в одну из семинарий.