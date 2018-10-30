Юридический рэкет. Что угрожает Киево-Печерской лавре?

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Протоиерей Всеволод Чаплин рассказал НСН, почему монастырь не возьмут штурмом, но могут захватить юридически.

Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел выразил надежду, что верующим удастся отстоять монастырь, даже в случае создания новой автокефальной церкви в Украине. Как сообщает ТАСС, митрополит отметил, что угрозы нападения на лавру поступают регулярно, а глава непризнанного Киевского патриархата Филарет призывает отнять монастырь у верующих.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл также выступил с заявлением, в котором назвал действия Константинополя по предоставлению автокефалии украинской церкви заказом на уничтожение РПЦ, как «острова свободы».

Вряд ли лавру смогут отнять у верующих силой, однако есть риск, что передачу монастыря организуют путём псевдоюридических действий, заметил в беседе с НСН протоиерей Всеволод Чаплин.

«Западным хозяевам так называемых украинских властей сегодня не выгодно обострение ситуации на улицах. Они понимают, что люди готовы отстаивать свои храмы, и могут выйти на улицу тысячами, что может положить конец киевской власти. Поэтому вряд ли они позволят, чтобы кто-то сейчас пошёл на обострение, чтобы псевдонационалистические организации пошли штурмовать Киево-Печерскую лавру. Но я очень сильно опасаюсь, что в самое ближайшее время могут быть предприняты псевдоюридические действия, чтобы лавра и другие исторические памятники были отняты у канонической Украинской православной церкви», — высказал опасение протоиерей.

По его словам, сама лавра разделена на две части: верхнюю – музейную, и нижнюю, которая формально находится в пользовании монастырской общины. Однако режим пользования лаврой настолько ненадёжен, что отнять её могут в любой момент. Спасти православную святыню, коей несомненно является лавра, можно только путём максимального привлечения внимания, уверен протоиерей.

«Надо призывать народ на защиту монастыря, на защиту святыни. Это уже много раз делали, когда, например, 14 октября к лавре подошли участники парамилитарных образований, и наместник лавры подвизал людей находиться у монастыря весь день. Думаю, что это достаточно действенно, и, конечно, нужно активизировать и блоги, и СМИ, и соцсети, и всю международную общественность. Нужно бить и в обычный набат, традиционный, и бить в набат информационный», — заключил Чаплин.

Отметим, что законная передача лавры раскольникам, по словам митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, невозможна. Монастырь находится в собственности Украины, для расположенной в нём Украинской православной церкви Московского патриархата действует договор долгосрочной аренды. Он может быть расторгнут только в случае, если представители УПЦ (МП) не исполняют предписаний о сохранности храма, указанных в акте его передачи.







