Протодиакон: РПЦ помогла Порошенко контузить всю Украину

В эфире НСН Андрей Кураев заявил, что русская церковь своим поведением сама провоцирует агрессивные высказывания со стороны украинских властей.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Русской православной церкви и ее представителям нечего делать на Украине. На Украине не должны находиться ни РПЦ, ни российские вооруженные силы, убежден украинский лидер. Он призвал представителей РПЦ отправиться домой, в Россию. Об этом Порошенко сообщил на конференции «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед». Трансляцию выступления вели украинские телеканалы.

Протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН рассказал, чем может обернуться попытка украинских властей вытеснить РПЦ с территории страны.

«Позиция Порошенко вполне логична. Он говорит о том, что русская церковь часть политической схемы Москвы и это никто не скрывает. К сожалению, этому есть много подтверждений, начиная от присутствия патриарха на различные государственных заседаниях. Это говорит о том, что сама Московская патриархия не заботится о чести своей рясы, чтобы четко обозначить свою надпартийность, наднациональность. Это тот случай, когда приходится отвечать за свои деяния и не деяния», — заявил Кураев.

По словам протодьякона, призыв украинского лидера абсолютно вписывается в государственную политику. И хотя такая политика незаконна с точки зрения нынешнего украинского законодательства, однако это показатель готовности нарушить принципы свободы совести, прописанной в Конституции. Кураев не исключает, что заявления Порошенко могут привести не только к изменению украинского законодательства, но и к арестам представителей РПЦ на Украине, открыто заявляющих о своей церковной принадлежности.

«Пока это просто слова, но все может быть. Украинское общество контужено. Прямо скажем, отчасти не без нашей помощи, но они себя контузить тоже хорошо умеют. Поэтому, к сожалению, в те гарантии, которые сейчас даются светскими властями и патриархом Филаретом, дескать, мы никакого насилия не допустим, не очень верится. Скорее всего, будут инциденты, будет так называемое толерантное отношение властей к этим инцидентам. Опять же в этом крайне заинтересована российская политика. Это касается официальных высказываний представителей правительства. Подобные высказывания звучали в 1939-м году в адрес Польского государства. Эту параллель никак нельзя не заметить», — заключил собеседник НСН.

Напомним, Патриарший и Синодальный Томос о признании Православной Церкви в Польше автокефальной был дарован в Константинополе в 1924 году. Автокефалия была признана прочими поместными Церквами, кроме Московского Патриархата, который разорвал общение с митрополитом Дионисием и епископатом Польши. В рамках политики полонизации [насаждение польской культуры], которая проводилась в Польше в 1938—1939 годах, было разрушено 127 православных храмов, треть всех церквей существовавших на юго-востоке Польши. После присоединения к СССР западных областей Украины и Белоруссии в 1939 году, власти СССР содействовали переподчинению церковных структур этих областей Московскому Патриархату.