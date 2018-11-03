«Уже не патриарх». В РПЦ нашли объяснение поведению Варфоломея

РИА Новости

Клирик РПЦ Никон Белавенец в эфире НСН заявил, что патриарх Константинопольский Варфоломей «превратился в ушлого политического деятеля».

Президент Украины Петр Порошенко и патриарх Константинопольский Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о сотрудничестве. Глава Украинского государства назвал документ очень важным, позволяющим завершить подготовку к Вселенскому собору и предоставлению автокефалии.

Священнослужитель Русской православной церкви, клирик Московской епархии Никон Белавенец в эфире НСН не исключил, что этот день станет историческим в плане окончательного раскола православной церкви.

«Действия Константинопольского патриарха пока что раскол не преодолевают, а наоборот усугубляют. На Украине появится очередная православная юрисдикция, теперь уже под омофором Константинопольского патриархата. Вряд ли так называемый патриарх Филарет согласиться отказаться от своего патриаршего сана. Я знаю также, что у автокефальной церкви с Киевским патриархатом плохие отношения. Если патриарх Варфоломей хочет создать еще одну неканоническую группировку к уже двум имеющимся, это говорит о потери им чувства ответственности за святое православие. Он превращается все больше в ушлого политического деятеля. А украинские власти этим успешно пользуются», - заявил собеседник агентства.

Отец Никон отметил, что Порошенко пере выборами надо обязательно показать хоть какой-то успех. Обидно, что для реализации своих амбиций он выбрал православие.

«Конечно, обидно, что это провоцирует раскол в православном мире, но Константинопольский патриархат за последние 100 лет уже не в первый раз провоцирует общеправославную смуту», - добавил клирик РПЦ.

Он напомнил, что «первая смута» была вызвана введением в церковную жизнь со стороны Константинополя так называемого нового стиля. Это привело к массовому расколу внутри самих греческих церквей.

Пока официальная позиция Афона по автокефалии на Украине неизвестна, как не озвучен и отказ поддерживать соответствующие действия Константинопольского патриархата. Об этом сообщил в эфире «Россия-24» митрополит Волокаламский Илларион. Священнослужитель напомнил, что афонские православные монастыри находятся в юрисдикции Константинополя, и пока они не заявили обратное, в отношении них действует решение Синода РПЦ о прекращении евхаристического общения.