Прощайте, «макарошки»! Саратовский депутат бросил «министерскую диету»

Народный избранник признался, что без потерь для здоровья прожить на 3,5 тысячи рублей невозможно.

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко завершил эксперимент, во время которого он месяц питался на 3,5 тысячи рублей. Народный избранник остался жив. Более того, он рассказал, что самочувствие у него хорошее. Однако пришёл к выводу, что без потерь для здоровья жить на такую сумму не получится. Бондаренко планирует 23 ноября взвеситься, чтобы узнать, сколько килограммов потерял за время «министерской диеты», сообщают РИА Новости.

Стоит отметить, что после трёх недель эксперимента Бондаренко подводил промежуточные итоги в пресс-центре «Национальной Службы Новостей». Тогда он рассказал, что из-за такого питания у него появилась раздражённость и рассеянность.

«Если говорить о моем состоянии, как я его оцениваю, моя слабость, моя раздраженность, моя рассеянность – это вещи, которые я за собой отмечаю, хотя я в эмоциональном плане стабильный человек», - отметил депутат.

Известно, что за первые две недели Николай Бондаренко похудел на шесть килограммов. Позже он не взвешивался, дожидаясь окончания эксперимента. При этомво время пресс-конференции в рассказала , как скажется на здоровье подобная «министерская диета».

«Ухудшение состояния иммунной системы — это сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, это онкологические заболевания. Ни о каком сохранении здоровья и обеспечение жизнедеятельности при нынешней потребительской корзине речи идти не может», - пояснила Ионова.

Интересно, что ещё вечером 22 ноября Бондаренко не придумал, чем будет завтракать в пятницу. При этом признался, что во время эксперимента больше всего соскучился по сладостям, которые просто не мог себе позволить, сообщает ТАСС.

Напомним, эксперимент длился с 23 октября по 22 ноября. В основном, депутат питался крупами, овощами и курицей. На эксперимент он отважился после спора с региональным министром труда, занятости и миграции региона Натальей Соколовой, которая утверждала, что на 3,5 тысячи рублей в месяц можно нормально питаться. Она даже предложила составить меню, в которое бы вошли кефир и макарошки. После публикации видео в интернете Соколову уволили.